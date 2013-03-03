شهرام قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: احترام هواداران داماش و خواسته‌های آنها برای من واجب است اما متاسفانه دوستان بدون هماهنگی با من و سایر اعضای هیات مدیره باشگاه اقدام به برکناری سرمربی و برخی از اعضای کادر فنی کرده‌اند.

وی ادامه داد: من تا به امروز پنج میلیارد تومان در باشگاه داماش هزینه کردم اما با جوی که دوستان راه انداخته‌اند دیگر امکان ادامه فعالیت برای من در باشگاه داماش وجود ندارد. بنابراین با همه علاقه‌ای که به باشگاه داماش و هواداران این باشگاه دارم، اعلام می‌کنم این دوستان شرایط را به گونه‌ای که ایجاد کرده‌اند که دیگر من نتوانم به فعالیت خود ادامه دهم.

رئیس هیات مدیره باشگاه داماش تاکید کرد: هزینه‌هایی که تا به امروز صرف کرده‌ام را هدیه به هواداران داماش می‌کنم و می‎روم تا عابدینی و سایر دوستان راحت‌تر به خواسته‌های خود برسند.