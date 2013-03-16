مجید کیان پور در گفتگو با مهر در خصوص تجمیع پلاکها در بافت فرسوده، اظهار داشت: تعداد پروانه های تجمیعی از 20 پروانه در فروردین 89 به یک هزار و 470 پروانه تا پایان بهمن ماه امسال رسید.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به پلاکهای تجمیع شده در شهر تهران، تصریح کرد: تعداد پلاکهای تجمیعی از 45 پلاک در فروردین 89 به 3 هزار و 697 پلاک تا پایان بهمن ماه افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: نسبت تعداد پلاکهای تجمیعی به کل پروانه های صادر شده در بافتهای فرسوده شهر تهران از 17.7 درصد در فروردین ماه 89 به حدود 56 درصد در بهمن ماه امسال رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاست تجمیع پلاکها توانست کیفیت ساخت را افزایش دهد، گفت: افزایش نظارت بر اجرای ساخت پلاکهای تجمیع شده منجر به این شده است که چرخه نوسازی بافتهای فرسوده شهری سرعت بیشتری پیدا کند.

کیان پور تشویق مالکان به تجمیع پلاکهای ریزدانه را یکی از سیاستهای دولت در امر نوسازی بافتهای فرسوده شهری اعلام کرد.