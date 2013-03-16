سیدکاظم دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمره دانش‌آموزی با همکاری بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و سازمان دانش‌آموزی برگزار می‌شود، گفت: اجرای عمره دانش‌آموزی امسال با حضور 75 دانش آموز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان یزد نیز از آغاز اعزام عمره دانش آموزی، دانش آموزان را به عمره اعزام کرده است ادامه داد: روند اعزام دانش ‌آموزان دختر و پسر به عمره ادامه داشت تا اینکه از چهار سال پیش، بر اساس قوانین عربستان، ورود دختران زیر 45 سال بدون محرم به عربستان ممنوع شد.

دشتی با بیان اینکه در حال حاضر 4 سال است که تنها دانش ‌آموزان پسر به عمره اعزام می‌ شوند، افزود: در میزان سهمیه دانش‌ آموزان اعزامی نیز تغییراتی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه سهمیه عمره دانش‌ آموزی هدفمند شده است عنوان کرد: دانش‌ آموزانی که به عمره مفرده اعزام می ‌شوند باید دارای ویژگی‌ هایی باشند که از نخبگان قرآنی، منتخبین تشکل‌های دانش‌ ‌آموزی مانند بسیج‌ دانش‌ آموزی، اتحادیه انجمن‌ های اسلامی دانش‌ آموزان، مجلس دانش ‌آموزی و پانا اعزام می شوند.

دشتی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی توجیهی عمره دانش آموزی با حضور عمره گذاران افزود: این دوره آموزشی وتوجیهی باهدف آشنایی دانش اموزان با قوانین امنیتی کشور عر بستان و آداب سفر، آشنایی با اماکن زیارتی، آشنایی با پوشش احرام و آشنایی با انجام احکم حج برگذار شد.

وی بیان داشت: در این دوره مسائلی همچون اسرار معارف عمره، فرصت شناسی و بهره گیری از آن در سفر عمره، آداب سفر زیارت و امنیت و بهداشت در سفر و اماکن مکه مکرمه و مدینه منوره نیز برای دانش آموزان عمره گذار مطرح شد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان یزد درباره تاریخ دقیق اعزام دانش آموزان برای سفر عمره گفت: دانش آموزان یزدی در تاریخ 26 فروردین سال جدید به عمره اعزام می شوند.

وی ادامه داد: استان یزد و خراسان جنوبی به صورت مشترک با یک پرواز از استان کرمان اعزام خواهند شد و پس از انجام مناسک حج به میهن اسلامی بازخواهند گشت.