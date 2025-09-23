به گزارش خبرنگار مهر، صبح سهشنبه، محمدرضا بابایی در آئین زنگ مهر و مقاومت و جشن بازگشایی مدارس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: آغاز سال تحصیلی فرصتی دوباره برای دانشآموزان است تا در فضایی آرام و با نشاط به علمآموزی بپردازند و چه زیباست که جلوههای این علم و دانش را در عرصههای بزرگ همچون دفاع مقدس مشاهده کنیم.
وی با بیان اینکه شهدا عزت و افتخار میهن اسلامی هستند، تأکید کرد: باید قدر فرصتها را بدانیم؛ چرا که به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع) «فرصت همچون ابر بهاری زودگذر است».
بابایی علم را چراغ هدایت جامعه دانست و اظهار کرد: امام علی (ع) میفرمایند «علم از مال برتر است، چرا که علم انسان را نگاهبان است، ولی مال نیازمند نگهبانی»، علمآموزی روشنیبخش راه شما دانشآموزان خواهد بود و علاوه بر زندگی فردی، مسیر یک ملت را نیز روشن میسازد.
استاندار یزد با اشاره به ظرفیتهای گسترده انسانی افزود: این ظرفیتها با دانش و یادگیری شکوفا میشود و ما باید مراقب ذهن، وقت و محتوایی که میآموزیم باشیم.
وی در پایان بر نقش تربیتی مدرسه تأکید کرد و گفت: مدیران باید محیطی امن، سالم و پرنشاط برای دانشآموزان فراهم کنند.
