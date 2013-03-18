داروهای افزایش و کاهش وزن غیرمجاز بیشتر مخدر و محرک هستند

حسام درستی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این فراورده ها اگرچه به چاقی و لاغری فرد مصرف کننده کمک می کند اما مشکلات جدی دیگری برای بدن مصرف کننده ایجاد می کند.

وی ادامه داد: برای افزایش وزن باید انرژی ورودی به بدن بیشتر از انرژی خروجی باشد همچنین برای کاهش وزن انرژی باید بیشتر از مقدار ورودی مصرف شود تا فرد کاهش وزن پیدا کند.

مدیرنظارت بردارو وفرآورده های بیولوژیکی و مواد علوم پزشکی شیراز ابراز داشت: برای افزایش و کاهش وزن فقط افراد می توانند از فراورده های رسمی موجود در داروخانه استفاده کنند و همچنین با تحت نظر متخصص قرار گرفتن به وزن مطلوب خود برسند.

درستی در خصوص کاهش وزن اضافه کرد: فراورده های مجاز موجود در داروخانه از جذب زیاد انرژی و مواد جلوگیری می کنند و همچنین برای افزایش وزن باعث ورود بیشتر انرژی به بدن می شوند تا فرد بدین روش به انرژی مورد نیاز بدن برسد.