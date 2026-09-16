حجت الاسلام محمود علیخانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های تاریخی و مذهبی استان های شمالی کشور اظهار کرد: توجه به تاریخ بومی و مذهبی مازندران و معرفی نقش مردم این منطقه در تحولات تاریخی و شکل گیری جریان های شیعی از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مرتبط با روز مازندران افزود: از سال ۱۳۹۰ در مرزن آباد و از سال ۱۴۰۰ در رامسر همزمان با ۱۴ آبان روز مازندران همایش ها و برنامه های مختلفی با هدف آشنایی مردم با تاریخ بومی و مذهبی منطقه برگزار شده است.

امام جمعه رامسر ادامه داد: برگزاری این برنامه ها طی سال های گذشته در شهرهای مختلف مازندران گسترش یافته و در همین چارچوب گزارش هایی از این فعالیت ها از طریق مشاوران و شخصیت های فرهنگی و علمی به مسئولان و برخی چهره های مرتبط با یمن منتقل شده است.

حجت‌الاسلام علیخانی با اشاره به ارتباطات شکل گرفته در این زمینه گفت: در سال های اخیر محمدابراهیم دیلمی سفیر یمن به رامسر سفر کرده و نمایندگان وی نیز به کجور سفر داشته اند.

وی نقش پژوهشگران و کارشناسان حوزه تاریخ و یمن را در توسعه این ارتباطات مهم دانست و از تلاش های دکتر سیدعلی موسوی نژاد کارشناس یمن و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قدردانی کرد.

امام جمعه رامسر در ادامه از پیگیری سه برنامه فرهنگی و پژوهشی خبر داد و گفت: مقدمات و مشورت های اولیه برای اجرای این برنامه ها انجام شده و برای تحقق آنها از ظرفیت علاقه مندان و پژوهشگران استفاده خواهد شد.

وی نخستین برنامه را برگزاری همایش حکومت های شیعی شمال کشور عنوان کرد و افزود: در این همایش قرار است موضوعاتی از جمله علویان آل بویه آل کیا و مرعشیان و همچنین نقش شیخ زاهد گیلانی در تحولات منتهی به شکل گیری حکومت صفوی و اعلام رسمی تشیع در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام علیخانی همایش علمای اشکورات را دومین برنامه پیشنهادی برشمرد و اظهار کرد: در این همایش سوابق علمی و فعالیت های علمای منطقه اشکورات که در مراکز علمی و مذهبی از جمله نجف سامرا کربلا بغداد قم و مشهد حضور داشته اند بررسی خواهد شد.

وی همچنین از پیشنهاد تأسیس موزه تاریخ و تمدن تشیع در شمال ایران به عنوان سومین طرح خبر داد و گفت: هدف از این طرح جمع آوری حفظ و معرفی آثار اسناد و روایت های مرتبط با پیشینه تاریخی و مذهبی تشیع در شمال کشور است.

امام جمعه رامسر از علاقه مندان به همکاری در اجرای این برنامه ها دعوت کرد و گفت: افرادی که در زمینه تاریخ فرهنگ و میراث مذهبی منطقه دارای تخصص یا علاقه هستند می توانند برای مشارکت و همکاری با دفتر امام جمعه یا حوزه علمیه رامسر ارتباط برقرار کنند.