سد سجادرود در آستانه اجرا است

حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه سد سجادرود اظهار کرد: پیگیری برای به سرانجام رسیدن این طرح با هدف تأمین پایدار آب شرب بابل و شهرهای گروه الف ادامه دارد و تلاش می‌کنیم پروژه پس از سال‌ها پیگیری وارد مرحله عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه سد سجادرود از طرح‌های مهم حوزه آب منطقه به شمار می‌رود، افزود: با وجود مخالفت‌هایی که در مقاطع مختلف نسبت به اجرای این پروژه مطرح شده، ضرورت تأمین منابع پایدار آب شرب منطقه همچنان مورد تأکید است و پیگیری‌ها برای تحقق این طرح ادامه خواهد داشت.

نماینده بابل در مجلس با تأکید بر اینکه تأمین آب پایدار یکی از نیازهای اساسی مردم منطقه است، تصریح کرد: اجرای پروژه باید همزمان با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی، منابع طبیعی و ضوابط فنی انجام شود تا ضمن تأمین اهداف طرح، آسیب به محیط‌زیست به حداقل برسد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای مازندران، فرآیند انتخاب پیمانکار سد سجادرود انجام شده و پروژه اکنون در مرحله بررسی‌های تخصصی کمیته‌های فنی و بازرگانی و مبادله قرارداد قرار دارد.

سد سجادرود در کنار سد البرز برای تأمین آب بابل

این نماینده مجلس با اشاره به نقش سد سجادرود در تقویت منابع آبی منطقه گفت: این سد در کنار سد شهید آیت‌الله صالحی مازندران (البرز) می‌تواند بخشی از کسری منابع آب شرب بابل و شهرهای گروه الف را جبران کرده و به پایداری تأمین آب این شهرها کمک کند.

وی تأکید کرد: انتظار مردم این است که پس از نهایی‌شدن قرارداد، عملیات اجرایی پروژه بدون وقفه آغاز شود و روند اجرای طرح نیز تا مرحله تکمیل و بهره‌برداری به طور مستمر پیگیری شود.

به گزارش مهر، با توجه به اهمیت منابع آب پایدار برای بابل و شهرهای گروه الف، اجرای طرح‌های تأمین آب از جمله سد سجادرود و سد شهید آیت‌الله صالحی مازندران (البرز) در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان استانی و شهرستانی قرار داشته است.