مارال قزوین به چند استان کشور منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر علی فرهادی در این باره اظهارداشت: تعدادی از مارال های استان به دلیل داشتن قرابت خانوادگی و به منظور تکثیر این گونه جانوری با ارزش، به استان های هرمزگان، آذربایجان غربی، یزد، تهران و 10 راس نیز به شهرستان بوئین زهرا منتقل شده اند.



فرهادی تصریح کرد: در سال های گذشته نیز انتقال این گونه جانوری با ارزش از قزوین به استانهای گیلان، اردبیل و مازندران صورت گرفته است.



وی افزود: این انتقال در سال آینده به استانهای گیلان و خوزستان ادامه خواهد داشت و در جهت حفظ این گونه جانوری در استان قزوین و در راستای اصلاحات ژنتیکی با هماهنگی های صورت گرفته با استان گلستان مقرر شده است تعداد چهار راس مارال از این استان به قزوین انتقال داده شود.



فرهادی در خصوص گونه جانوری مارال گفت: این گونه جانوری از زيباترين گوزنهاست و به دور از انسان و اغلب در پناهگاهاي مناطق حفاظت شده زيست مي کند و ازعلوفه، جوانه برگهاي جوان، قارچ و تمشک تغذيه مي كند.



این مسئول یادآورشد: گونه جانوری مارال، شب گرد است و به صورت اجتماعي زندگي می کند که معمولا مادها، بچه ها و نرهاي نابالغ باهم و جدا از دستهاي نرهاي مسن زندگي مي کنند و گاهي ماده هاي پير يا بدون بچه نيز با نرها مشاهده مي شود زیرا نرهاي پير زندگي انفرادي را ترجيح مي دهند.