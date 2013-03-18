سرپرست معاونت هماهنگی و امور عمرانی استانداری كردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال جابجایی معاون سایق هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، علیرضا شهبازی با صدور حکمی امیر قادری را به عنوان سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان منصوب کرد.

استاندار کردستان در این حكم خطاب به امیر قادری آورده است: نظر به تخصص، تعهد و تجربیاتتان شما را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان منصوب می كنم.

شهبازی در بخش دیگری از این حكم آورده است: امید است با اتكال به خداوند متعال و همدلی و همراهی با سایر همكاران بر مبنای اصول چهارگانه دولت اسلامی یعنی عدالت، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی كشور را خط مشی مسایل کاری خود قرار دهید.

در رونوشت این ابلاع از زحمات اردوان نوسودی معاون هماهنگی و امور عمرانی سابق استاندار کردستان تشکر و قدردانی شده است.

امیر قادری از نیروهای توانمند شاغل در استان کردستان است که پیش از این در پست های مختلف مدیریتی در این استان سابقه فعالیت داشته است و در بخش های مطالعاتی و کارهای اجرایی به ویژه در حوزه راه و شهرسسازی استان اقدامات قابل توجهی را در سابقه دارد.

در سابقه فعالیت های مدیریتی سرپرست جدید معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان شهرداری سقز، مدیر معماری و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی وقت و مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان به چشم می خورد.

خبرگزاری مهر هفته قبل خبر خداحافظی اردوان نوسودی معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان را منتشر کرد و امروز نیز با حکم استاندار امیر قادری به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب شد.