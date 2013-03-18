به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور با بیان اینکه تاکنون لیست بیش از 70 کشور که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آنها وجود دارد، به عنوان بازار هدف ایران استخراج شده است افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف کمی در جهت توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات با هدف حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ایران در حوزه ICT از ظرفیت های فراوانی برخودار است تصریح کرد: در این راستا افزایش سطح روابط و تعاملات و گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی از جمله رویکردهای سیاست خارجی کشورمان محسوب می شود.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در این خصوص گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، توانمندی بسیاری در زمینه صادرات تجهیزات مخابراتی، خدمات فنی و مهندسی و مشاوره و گرفتن مجوزهای اپراتوری در بخش خصوصی فعال حوزه ICT وجود دارد.

کرم پور با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از حضور بخش خصوصی، عمومی و تعاونی در کشورهای هدف، در یکی از سه حوزه مطرح شده حمایت می کند خاطرنشان کرد: تاکنون یک بانک اطلاعات جامع از وضعیت ارتباطی کشورهای هدف و زمینه های سرمایه گذاری تهیه شده تا زمینه حضور بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود.

معاون فناوری و امور بین الملل وزیر ارتباطات تصریح کرد: در حال حاضر هماهنگی با سفرای کشورمان در بازار هدف در حال انجام است که پس از نهایی شدن اقدامات در دست اجرا، جلسات توجیهی برای بخش خصوصی فعال در حوزه های مختلف برگزار خواهد شد تا با چگونگی ورود به این بازار آشنا شوند.