بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد تور كتاب گردی برگزار می كند

به گزارش خبرگزاري مهر، مدیر بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد از برگزاری تور كتاب گردی برای كاركنان این مركز درمانی، با هدف ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی خبر داد.

جلیل عباسی اظهار داشت: این طرح به منظور ارتقای شاخص های كتابخوانی، با شركت 400 نفر نیروی این بیمارستان برگزار می شود.

وی افزود:‌ تاكنون 120 نفر در این تور شركت كرده و از ایستگاه های مطالعه بازدید كرده اند كه از ابتدای سال جدید هر سه ماه یك بار این تورها برگزار خواهد شد.

وی ایجاد طرح های ایستگاه مطالعه را بسیار مثبت خواند و گفت:‌این طرح نیز مانند سایر طرح های فرهنگی در بلندمدت خروجی خواهد داشت و نباید انتظار داشت كه در كوتاه مدت آثار خود را نشان دهد.

عباسی در خصوص تاثیر تعداد ایستگاه های مطالعه در مكان های پرتردد گفت: تعدد این ایستگاه ها موثرتر خواهد بود و با جلب مخاطبان به طور قطع در افزایش رفتارهای مطلوب اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت.

وی با اشاره به گذشت یك ماه از راه اندازی ایستگاه مطالعه در این بیمارستان، اظهار كرد: استقبال مردم از این طرح بسیار خوب بوده و بیشترین استقبال كننده را قشر كودك و نوجوان و همچنین رده های سنی 25 تا 40 سال از آن داشته اند.



547 طرح اشتغال از سوی کمیته امداد گرمه اجرایی شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان گرمه از اجرای 547 طرح اشتغال از سوی این نهاد خبر داد.

مهدی برزکار با بیان اینکه از مجموع طرح‌های به اجرا رسیده 75 طرح اشتغال طی امسال توسط مددجویان تحت حمایت این نهاد اجرایی شده است اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از چهار میلیارد و 390 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: از مجموع طرح‌های به اجرا رسیده در سال جاری 52 طرح از محل منابع بانکی و 23 مورد دیگر نیز از منابع کمیته امداد اجرایی شده است.



برگزاری جشنواره استقبال از بهار در موزه‌های خراسان شمالی

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای دائمی خراسان شمالی از برگزاری جشنواره استقبال از بهار در موزه‌های استان خبر داد.

علی کاظمی گفت: با عنایت به اهمیت ستاد تسهیلات نوروز 92 و خدمات رسانی مطلوب‌تر به مسافران و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) پیش بینی لازم برای اجرای این جشنواره‌ها در موزه‌های استان صورت گرفته است.

وی افزود: پخش موسیقی سنتی در موزه‌ها و اجرای موسیقی‌های زنده در مجموعه مفخم موزه قلعه جلال‌الدین و موزه جاجرم از جمله این برنامه‌ها است.

کاظمی تصریح کرد: برگزاری مسابقات کشتی باچوخه و شاهنامه خوانی در موزه قلعه جلال‌الدین از دیگر برنامه‌های قابل اجرا در حاشیه ستاد است.

وی اظهار کرد: در مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم، یک سیاه چادر عشایر براي معرفی زندگی روستایی و پخت نان و ارائه انواع غذاهای سنتی و محلی و همچنین یک غرفه نیز برای معرفی صنایع دستی اختصاص داده شده است.