  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

كهولي:

جشنواره غذا و سلامت ويژه بانوان سرخس برگزار مي شود

جشنواره غذا و سلامت ويژه بانوان سرخس برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: مسئول رستوران های شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از برگزاري دومین جشنواره غذا و سلامت ويژه بانوان این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدی کهولی اظهاركرد: این مسابقه قرار است در قالب جشنواره در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شود.

وی اظهارداشت: بانوانی که تمایل دارند در این جشنواره شرکت کنند تا 25 فروردین می توانند با حضور در مجموعه تفریحی لاله مستقر در شهرک گاز شهید مهاجر سرخس در این جشنواره ثبت نام کنند.

کهولی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش برگزار می شود تصریح کرد: بخش نخست جشنواره که پیش غذاها نام دارد شامل سوپ و آش های سنتی، بخش دوم شامل غذاهای سالم و گیاهی بر پایه سبزیجات و بخش سوم شامل شیرینی جات و دسرجات رژیمی که فاقد شکر و ترکیباتی که برای افراد دیابتی مضر باشد برگزار می شود.

مسئول رستوران های شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید کرد: در حاشیه برگزاری این جشنواره، نمایشگاه جانبی برای معرفی محصولات و مواد اولیه سالم و ارگانیک شامل انواع مواد پروتئینی بدون آنتی بیوتیک، برنج و حبوبات ارگانیک برگزار می شود.

کهولی یادآور شد: دومین جشنواره غذا و سلامت 10 اردیبهشت ماه 92 همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن در شهرک گاز شهید مهاجر سرخس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2020804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها