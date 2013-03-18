جشنواره غذا و سلامت ويژه بانوان سرخس برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدی کهولی اظهاركرد: این مسابقه قرار است در قالب جشنواره در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شود.

وی اظهارداشت: بانوانی که تمایل دارند در این جشنواره شرکت کنند تا 25 فروردین می توانند با حضور در مجموعه تفریحی لاله مستقر در شهرک گاز شهید مهاجر سرخس در این جشنواره ثبت نام کنند.

کهولی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش برگزار می شود تصریح کرد: بخش نخست جشنواره که پیش غذاها نام دارد شامل سوپ و آش های سنتی، بخش دوم شامل غذاهای سالم و گیاهی بر پایه سبزیجات و بخش سوم شامل شیرینی جات و دسرجات رژیمی که فاقد شکر و ترکیباتی که برای افراد دیابتی مضر باشد برگزار می شود.

مسئول رستوران های شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید کرد: در حاشیه برگزاری این جشنواره، نمایشگاه جانبی برای معرفی محصولات و مواد اولیه سالم و ارگانیک شامل انواع مواد پروتئینی بدون آنتی بیوتیک، برنج و حبوبات ارگانیک برگزار می شود.

کهولی یادآور شد: دومین جشنواره غذا و سلامت 10 اردیبهشت ماه 92 همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن در شهرک گاز شهید مهاجر سرخس برگزار خواهد شد.