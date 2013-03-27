قطر بزرگترین حامی تروریسم در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام غیرقانونی سران عرب در دادن کرسی دولت سوریه به مخالفان سوری در اتحادیه عرب با خشم و انزجار سوریها روبرو شده است، خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) در این باره نوشت امیر شیخ نشین قطر، بزرگترین بانک حمایت از تروریسم در منطقه است که ریاست اتحادیه عرب را که با نفت و پول حرام به چنگ آورده است، وی از کشورهای استعمارگر در شورای امنیت خواست به سوریه حمله کنند و قطعنامه ای صادر کنند که مجوز دخالت در سوریه را فراهم کند.



این رسانه آورده است امیر شیخ نشین قطر که کشورش بزرگترین پایگاه آمریکا را در منطقه در خود جای داده است و روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، فراموش کرده است که زمان یکجانبه گرایی آمریکا و استفاده از شورای امنیت برای تحقق طرحهای استعمارگرایانه به پایان رسیده است.



سانا نوشت اتحادیه عرب ارزش و جایگاه خود را به خاطر منافع اعراب حاشیه خلیج فارس و غربی ها از دست داده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی با دعوت از اعضای ائتلاف دوحه (اپوزیسیون خارج نشین سوریه) برای اشغال کرسی دولت سوریه، منشور اتحادیه عرب را آشکارا نقض کرد تا این تخلف به دهها تخلف دیگر امیر قطر اضافه شود.



خبر دیگر اینکه شیخ نشین قطر در ادامه سیاستهای خصمانه خود علیه ملت و دولت سوریه، ساختمان سفارت سوریه را به مخالفان سوری تحویل داد.