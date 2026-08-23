به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مرادی ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه هویت مسجد از صدر اسلام تا کنون با «محراب» گره خورده است، اظهار کرد: محراب خود به معنای محل جنگ و نبرد با شیطان درونی و بیرونی است.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام از ابتدا متوجه شدند که مسجد پایگاه انسان‌ سازی و مقاومت است و هرآنچه در این کانون پرورش می‌یابد، در تضاد با امیال مستکبران است و کینه دیرینه آن‌ها به این پایگاه، از همان صدر اسلام با مسائلی چون «مسجد ضرار» و تا امروز با به آتش کشیدن مسجدالاقصی و حتی تعرض به مساجد در کودتای دی ماه سال گذشته همواره وجود داشته است.

وی در ادامه افزود: جنگ میان حق و باطل پایانی ندارد مگر با حذف یکی از دو طرف از بین بروند و در این راستا امسال اجلاسیه روز جهانی مسجد متفاوت با سال های گذشته برگزار می شود.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به این که سال‌های گذشته این اجلاسیه در قالب یک دورهمی و بازخوانی وظایف برگزار می‌شد، یاد آور شد: «مسجد؛ پایگاه مقاومت و خون‌خواهی» شعار محوری امسال این اجلاسیه است و دبیرخانه این اجلاسیه برنامه «مسجدواره» (جشنواره‌ای برای مسجد) را با نگاهی کاملاً عملیاتی طراحی کرده است.

محور های عملیاتی «مسجدواره»

وی تصریح کرد: ویژه برنامه مسجدواره در سه حوزه عملیاتی، فرهنگی و رسانه‌ای تعریف شده است. در بخش عملیاتی، هدف‌گذاری ما ارائه طرح‌هایی برای خون‌خواهی و گام برداشتن در مسیر محو اسرائیل است.

حجت‌الاسلام مرادی بیان کرد: در بخش ادبی و هنری، آثار شعر، داستان و تجسمی با همین رویکرد مطالبه شده و در بخش رسانه‌ای نیز تولید کلیپ، پادکست و حتی بازی‌های طراحی شده توسط ارکان مساجد مدنظر است.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها تنها محدود به مسجدی‌ها نیست بلکه از ارکان مسجد، شورای فرهنگی و پایگاه‌ها تا مردم و همسایگان مسجد خواسته شده تا ایده‌های خود را برای تحقق این مطالبه بزرگ ارائه دهند.

اهتزاز پرچم خون‌خواهی

دبیر اجرایی اجلاسیه روز جهانی مسجد در خراسان جنوبی از آغاز رسمی این برنامه‌ها از شب چهلم تدفین رهبر شهید خبر داد و گفت: یکی از نمادهای اصلی این دهه، اهتزاز «پرچم خون‌خواهی» بر بالای گنبد و گلدسته‌های مساجد استان بود و در بیرجند و همه شهرستان‌ها، اجتماعات شبانه در میادین اصلی با حضور ائمه جماعات و اهالی مساجد برگزار می‌شود.

مرادی با بیان اینکه ۶ شب ویژه برای «میدان‌داری مساجد» در محل اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی (ره) در بیرجند در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در این شب‌ها، اجرای همه برنامه های مورد نظر از سخنرانی، مداحی و سرود تا کلیپ‌های حماسی توسط مساجد محوری که در طول یک سال گذشته در عرصه مقاومت و خدمت‌رسانی پیشتاز بوده‌اند، مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به اعزام بیش از ۱۳۰ سخنران به مساجد استان برای تبیین هویت مسجد و شعار سال، اظهار کرد: به دنبال ایجاد «هسته مقاومت» در همه ابعاد فرهنگی، خدماتی و نظامی هستیم و از جامعه رسانه‌ای خراسان جنوبی هم انتظار داریم با هنرمندی خود، نمونه‌های واقعی و تأثیرگذار این خون‌خواهی مانند نوجوانانی که پول توجیبی خود را برای جبهه مقاومت اهدا می‌کنند یا خانواده‌هایی که از دارایی‌های خود برای انتقام از مستکبران می‌گذرند را به تصویر بکشند.

دبیر اجرایی اجلاسیه روز جهانی مسجد در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اختتامیه این اجلاسیه شب میلاد پیامبر اکرم (ص) در یکی از مساجدی که در طول سال گذشته بیشترین فعالیت را در عرصه مقاومت و خون‌خواهی داشته، برگزار خواهد شد.