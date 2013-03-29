افزایش شش درصدی مراجعه بیماران به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) آمل

عباس قدیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین ساعت مراجعه بیماران به بخش اورژانس این بیمارستان در ساعت های 22 و 30 تا 2 بامداد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع بیش از 156هزار بیمار در سال 90 و بیش از 167هزار بیمار در سال 91 به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) آمل مراجعه کردند، اضافه کرد: این وضعیت با توجه به فضای کم بخش اورژانس این بیمارستان افزایش بیش از شش درصدی داشته است.

قدیر ادامه داد: با توجه به افزایش حدود 20 درصدی تعداد مسافران نوروزی امسال به مازندران، تعداد مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا آمل که از قدیمی ترین مراکز درمانی این استان محسوب می شود به بیش از 17هزار و500 نفر در ماه فروردین و180هزار نفر در سالجاری افزایش یابد.

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) آمل یاد آورشد: در صورت ثابت ماندن میانگین روزانه و افزایشی تعداد مراجعه کنندگان به بخش اورژانس این بیمارستان، این بخش با توجه به ساختمان قدیمی و فرسوده آن جوابگوی این عده نخواهد بود.

قدیر، از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و خیران نوعدوست خواست با اختصاص کمک های ویژه سبب تسریع در ساخت بخش نیمه کاره اورژانس در بیمارستان امام رضا شوند.

رئیس بیمارستان امام رضا (ع) آمل گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده بخش اورژانس بیمارستان امام رضا آمل در روزهای گذشته و بیشتر روزهای سال بیشترین تعداد پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس را در بین دیگر مراکز درمانی مازندران داشته است.

قدیر افزود: بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) آمل از آغاز سال جدید تاکنون، به طور متوسط روزانه بیش از 608 بیمار مراجعه کننده داشته که افزایش بیش از پنج درصدی را در مقایسه با مدت مشابه پارسال را نشان می دهد.

وی ادامه داد: بر اساس ارائه مستندات پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) آمل، بیشترین تعداد مراجعه کننده در تعطیلات نوروزی، در روز چهارم فروردین ماه امسال با 662 نفر بوده که متوسط در هر 2.4 دقیقه یک نفر به بخش اورژانس این بیمارستان مراجعه کرده است.

بيمارستان امام رضا (ع) آمل با بيش از180 تخت ، يكي از سه بيمارستان دولتي اين شهرستان بوده و با توجه به حجم بالاي بيماران مراجعه كننده از شهرهاي مركزي و غرب مازندران، همواره از ضريب بالاي اشغال تخت مواجه است.