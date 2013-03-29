کهن شهر آمل با صدها جاذبه تاریخی و طبیعی در انتظار مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، آمل به عنوان يكي از شهرهاي مركزي مازندران در 180 کیلومتری تهران قرار دارد و از شمال به محمودآباد، از شرق به بابل، از غرب به نور و از جنوب به رشته کوه های البرز و استان تهران محدود ميشود.
بر اساس نوشته های تاریخی آمل محل زندگی قوم آمارد يا آماردان كه قبل از تاپوريها تپوريها بوده که به سرزمين تپورستان مهاجرت كرده، در همين منطقه آمل كه مستعدتر و معروف تر از ساير نقاط طبرستان بوده سكونت گزيدند و نام آمل مخفّف همان آمارد است كه براثر كثرت بیان به شكل آمل درآمده است.
شهرستان آمل دارای جاذبه های تاریخی فروانی است که می توان به امامزاده ابراهيم (ع ) در شهرآمل اشاره کرد. اين بنا با پلان مربع شكل و بدنه آجري و گنبد هرميشكل در قرن نهم هجري در شهر آمل ساخته شده و در ابتداي بلوار طالبآملي قرار دارد.
بر روي در و صندوق چوبين روي مرقد كتبههاي زيبائي به خط رقاع حك شده كه طبق مفاد آنها، مزار متعلق به ابومحمد ابراهيم از فرزندان امام موسي(ع) ميباشد.
گنبد ناصرالحق
اين بناي تاريخي در حاشيه شمالي شهر آمل در منطقه چاكسر و در جانب غربي بلوار شهيد بهشتي آمل قرار دارد.
ساختمان آجري آن متعلق به قرن نهم هجري قمري بوده و آرامگاه ناصرالحق نیزميباشد كه در سال 304 هجري قمري در اين مكان به خاك سپرده شده و گنبد ديگر متعلق به شمس طبرسي از فقها و علماي مشهور آمل ميباشد.
آتشكده بنایی مهم تاریخی در مرکز شهر آمل با بناي آجري با پلان مربع شكل و در كنار بلوار شهيد بهشتي شهر آمل در منطقه چاكسر واقع شده است.
با وجود شهرت اين بنا به آتشكده، شكل ظاهري آن چندان با كاربرد آن تناسب ندارد. احتمالاً مكان اصلي آن آتشكلده بوده كه بعد از اسلام آوردن مردم آمل شكل آن تغيير يافته است.
پل دوازده چشمه یکی دیگر از آثار با ارزش تاریخی در شهر آمل است. اين پل در عصر سلطنت شاه عباس صفوي بر روي رود هراز در مركز شهر آمل بر روي رود هراز در ابتداي خيابان سبزه ميدان احداث گرديده و در دوران قاجاريه به طور كامل مرمت و بازسازي شده و دو بخش شرقي و غربي شهر را بهم متصل مي كند.
اين پل به نيت دوازده معصوم (ع) داراي 12 طاق و دهنه بوده كه هر يك بر پايههاي مستطيل شكل استوار شدهاند به صورتي كه ارتفاع آخرين نقطه طاقهاي قوسي شكل در محل تيزي تا سطح رودخانه حدود 7 متر ميباشد، فاصله بين هر پايه با پايه ديگر 6 متر بوده كه در ضلع جنوبي و در قسمت مخالف جريان آب داراي سيل برگردان است.
طول اين پل تاريخي و ديدني 120 متر و عرض آن 40.6 متر است. در زمان بازديد اين پل ميتوان از امكانات موجود در پاركدهكده طلائي شامل شهربازي، درياچه، امكانات ورزشهاي فكري، فروشگاههاي مختلف و كافيشاپ استفاده کرد.
شكل شاه از شاهکارهای تاریخی در شهرستان آمل بوده که در دل کوه به طرز باشکوهی نقش بسته است.
در 60 كيلومتري جنوب شهر آمل در جانب غربي رود و جاده هراز و تونل بايجان در كنار محور ارتباطي تهران به آمل در زمان ناصرالدينشاه و بدستور وي نقش برجسته سنگي زيبايي بر سينه كوه و مشرف به رود هراز كنده شده كه در مازندران بي نظير بوده است. در اين حجاري، ناصرالدينشاه بهمراه چندتن از امري كشوري و لشكري نشان داده شده است.
در دل ارتفاعات رشته کوه های البرز در شهرستان آمل آبشار زیبای و مرتفع شاهان دشت در مسیر ورودی مسافران در محور هرازچشمک می زند.
آبشارشاهان دشت لاریجان با ارتفاع تقريبي 50 متر يكي از بزرگترين آبشارهاي مازندران در 65 كيلومتري شهر آمل در جاده هراز و مسير منتهي به شهر تهران در ارتفاعات مشرف به روستاي زيبا و ييلاقي شاهاندشت در جاده و رودخانه هراز اين آبشار پرآب، دائمي و عظيم باشكوهي وصف ناپذير خودنمائي ميكند.
قله دماوند بام ايران و سمبل مازندران وپیشخوان شهرستان آمل با شهرتي جهاني يكي از منحصر به فردترين جاذبههاي طبيعي ايران به شمار ميرود که در 75 كيلومتري جنوب غربي شهر آمل در البرز مركزي و بخش لاريجان قرار دارد.
مسير دسترسي به بام ایران در كيلومتر 70 آمل به تهران در آبادي پل مون از جاده هراز جدا ميشود كه به جاده آبگرم رينه معروف است.
شهرستان آمل دارای جاذبه های تاریخی دیگری چون بقعه ميرحيدر آملي، بقعه شمسالرسول،آثاره راهباستاني هراز، حمام شاهعباس آبگرم لاريجان است.
از جاذبه های طبیعی آمل می توان قلعه ملكبهمن شاهندشت، آبشار يخي، چشمه وحوضه گرمارود از بليران تا لالهزاره،آبهاي معدني آب اسك،آب معدني لاريجان پارك جنگلي ميرزا كوچكخان و دهها مکانهای دیگر اشاره کرد.
شهرستان آمل دارای صنایع دستی متنوعی است و گردشگران می توانند به عنوان سوغات سفر معرق، منبت، سفال، گلیم، انواع ترشی، برنج و زیتون و مرباجات وشیرنجات محلی را خریداری کنند.
گزارش: مهدی غلامی
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