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۱۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۴۶

جحت الاسلام باقری:

نظام جمهوری اسلامی ایران دستاورد مهم 12 فروردین است

نظام جمهوری اسلامی ایران دستاورد مهم 12 فروردین است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان نظام جمهوری اسلامی ایران را دستاورد مهم 12 فروردین ماه اعلام کرد و گفت: خواسته مردم اسلام در قالب جمهوری اسلامی بود.

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، مردم سالاری را دستاورد دیگر 12 فروردین ماه یاد کرد و افزود: در این روز بسیار مهم مردم به محتوا و قالب نظام جمهوری اسلامی رای دادند.

وی ادامه داد: در راستای این امر بسیار مهم قانون اساسی شکل گرفت.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: قانون اساسی که بر گرفته از قرآن و احادیث بود این دستاورد بسیار مهم را رقم زد.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: 12 فررودین ماه استقلال  را برای ملت ایران به ارمغان آورد و ملت ایران را از هر گونه وابستگی به غرب در همه حوزه ها مبرا کرد.

وی در ادامه افزود: 12 فروردین ماه عدالت اجتماعی را در به دنبال داشت.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: دستاورد مهم دیگراین روز تقویت ارزشهای اسلامی و دینی بود که امروز این ارزشها در منطقه هم زبان زد بوده و تاثیر خود را نشان داده است.

حجت الاسلام باقری گفت: امروز مردم باید قدر این نظام جمهوری اسلامی را بدانند چرا که آرامش را برای آنها به همراه داشته است.

کد مطلب 2024465

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