به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع آبرسانی قاقازان در بخش کوهین با هدف تأمین آب آشامیدنی ۲۳ روستا و شهر کوهین و با افق جمعیتی ۲۲ هزار نفر، همزمان با دومین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با حضور محمد نوذری، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد و برای اجرای آن چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

در این طرح، چهار حلقه چاه عمیق با ظرفیت ۸۰ لیتر بر ثانیه احداث و تجهیز شده و ۱۱ مخزن ذخیره با مجموع ظرفیت ۶ هزار و ۹۵۰ مترمکعب نیز به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین ۷۰ کیلومتر خط انتقال و چهار ایستگاه پمپاژ در قالب این مجتمع آبرسانی احداث و تجهیز شده است.

با بهره‌برداری از مجتمع آبرسانی قاقازان، زیرساخت‌های تأمین آب شرب جمعیت تحت پوشش این طرح در بخش کوهین تقویت خواهد شد. مجتمع آبرسانی قاقازان با اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید

قزوین- مجتمع آبرسانی قاقازان در بخش کوهین با هدف تأمین آب آشامیدنی ۲۳ روستا و شهر کوهین و با افق جمعیتی ۲۲ هزار نفر، همزمان با دومین روز هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با حضور محمد نوذری، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد و برای اجرای آن چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

در این طرح، چهار حلقه چاه عمیق با ظرفیت ۸۰ لیتر بر ثانیه احداث و تجهیز شده و ۱۱ مخزن ذخیره با مجموع ظرفیت ۶ هزار و ۹۵۰ مترمکعب نیز به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین ۷۰ کیلومتر خط انتقال و چهار ایستگاه پمپاژ در قالب این مجتمع آبرسانی احداث و تجهیز شده است.

با بهره‌برداری از مجتمع آبرسانی قاقازان، زیرساخت‌های تأمین آب شرب جمعیت تحت پوشش این طرح در بخش کوهین تقویت خواهد شد.