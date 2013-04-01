محمود عبادیان نویسنده و مترجم درگذشت

علی‌اصغر مصلح دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و همکار زده‌یاد محمود عبادیان با تائید خبر درگذشت وی به خبرنگار مهر گفت: استاد عبادیان ساعت 5 صبح امروز 12 فروردین درگذشت.

به گفته وی، در اواخر عمر زنده‌یاد عبادیان، برادرزاده‌اش از وی نگهداری می‌کرده است.

دوست و همکار سابق دکتر محمود عبادیان تاکید کرد که وی بامداد امروز به دلیل کهولت سن و در حالی که 85 سال از عمرش را سپری کرده بود، درگذشته است.

مصلح همچنین از تدارک مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد محمود عبادیان با کمک برخی از دانشجویان وی خبر داد و افزود: به احتمال زیاد زمان مراسم تشییع پیکر استاد عبادیان، چهارشنبه 14 فروردین خواهد بود اما در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقتر صورت خواهد گرفت.

محمود عبادیان استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم و عضو گروه فلسفه فرهنگستان هنر ایران بود. او در سال 1961 مدرک دکترای خود را در رشته «تاریخ فلسفه عمومی» از دانشگاه چارلز پراگ (جمهوری چک) و در سال 1978 هم مدرک دکترای ود را در رشته «فلسفه کلاسیک آلمان» از دانشگاه هامبورگ (آلمان) دریافت کرد.

از عبادیان بیش از 30 عنوان کتاب فلسفی و ادبی اعم از ترجمه و تألیف منتشر شده که از آن جمله می‌توان به رساله منطقی - فلسفی ویتگنشتاین اشاره کرد که اولین بار توسط او به زبان فارسی ترجمه شد.

برخی دیگر از آثار تالیفی و ترجمه‌ای او عبارتند از: «سقراط» گوتفرید مارتین (نشر هرمس 1390)، «تولید ناب: با تکیه بر اصول چهارده گانه تویوتا»، (با همکاری کامران رضایی، مسعود ربانی و ندا معنوی زاده (نشر آتنا 1385)، «سقراط: آگاهی از جهل»، یان پاتوچکا (نشر هرمس 1389)، «درآمدی بر ادبیات معاصر ایران» (نشر مروارید 1387)، «تکوین غزل و نقش سعدی: مقدمه‌ای بر مبانی جامعه شناختی و زیباشناختی غزل فارسی و غزلیات سعدی» (نشر اختران 1384)، «فردوسی، سنت و نوآوری در حماسه سرایی (مباحثی از ادبیات تطبیقی)» (نشر مروارید 1387)، «گزیده زیباشناسی هگل» (انتشارات فرهنگستان هنر 1386)، «آزادی و دولت فرزانگی: نامه‌هایی در تربیت زیباشناختی انسان» یوهان کریستف فریدریش فون شیلر (نشر اختران 1385)، »«زیبایی شناسی به زبان ساده» (موسسه فرهنگی گسترش هنر 1381)، «دیالکتیک انضمامی بودن: بررسی در مسئله انسان و جهان» کارل کوسیک (نشر قطره 1386) و «نقد فلسفه حق هگل» کارل مارکس (ترجمه با همکاری حسن قاضی‌مرادی) (نشر اختران).