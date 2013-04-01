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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

آغاز رزمایش مشترک فرانسه و اردن در عقبه

آغاز رزمایش مشترک فرانسه و اردن در عقبه

منابع آگاه از آغاز رزمایش مشترک فرانسه با اردن در پایگاهی در شصت کیلومتری عقبه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الغد اردن گزارش داد: رزمایش مشترک دریایی فرانسه-اردن امروز در پایگاهی در عقبه آغاز می شود.

یک منبع در سفارت فرانسه در امان در این باره گفت: رزمایش نظامی ارتباطی با بحران سوریه و تحولات آن ندارد و برگزاری این رزمایش در راستای همکاری نیروهای مسلح اردن و فرانسه که از دهه هشتادِ قرن گذشته تا به حال وجود داشته است، انجام می شود.

منبع فوق بیان کرد: فرانسه به عنوان دوست اردن از فرصت حضور واحدهای آبی-خاکی فرانسه در دریای مدیترانه برای همکاری با نیروهای مسلح اردن استفاده می کند.

این منبع از برگزاری رزمایش در پایگاه نظامی الحمیمه در 60 کیلومتری عقبه خبر داد.

کد مطلب 2024938

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