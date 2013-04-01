آغاز رزمایش مشترک فرانسه و اردن در عقبه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الغد اردن گزارش داد: رزمایش مشترک دریایی فرانسه-اردن امروز در پایگاهی در عقبه آغاز می شود.
یک منبع در سفارت فرانسه در امان در این باره گفت: رزمایش نظامی ارتباطی با بحران سوریه و تحولات آن ندارد و برگزاری این رزمایش در راستای همکاری نیروهای مسلح اردن و فرانسه که از دهه هشتادِ قرن گذشته تا به حال وجود داشته است، انجام می شود.
منبع فوق بیان کرد: فرانسه به عنوان دوست اردن از فرصت حضور واحدهای آبی-خاکی فرانسه در دریای مدیترانه برای همکاری با نیروهای مسلح اردن استفاده می کند.
این منبع از برگزاری رزمایش در پایگاه نظامی الحمیمه در 60 کیلومتری عقبه خبر داد.
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