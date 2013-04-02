ماهی قرمز در رودخانه ها رهاسازی نشود/ تخریب اکوسیستم دریاچه نئور

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان واعظی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت اکوسیستم دریاچه نئور به خبرنگار مهر گفت: ماهی قرمز به دلیل خاصیت تهاجمی خود در زمان اندکی به عنوان ماهی قالب یک اکوسیستم درآمده و زیست سایر گونه های جانوری و آبزیان را متاثر می سازد.

وی افزود: بهترین زیستگاه این نوع از ماهی در حوضچه و آبهای راکد است و به همین دلیل رها سازی این گروه از ماهی ها در آبهای روان تهدیدی برای محیط زیست می باشد.

واعظی خواستار رهاسازی ماهی قرمز در حوضچه های تعبیه شده توسط شهرداری شد و تاکید کرد: انجام این عمل مصون سازی اکوسیستم از تهدید زیستی این ماهی است.

وی با یادآوری تغییر اکوسیستم دریاچه نئور توسط این ماهی طی سالهای اخیر ادامه داد: رها سازی ماهی قرمز موجب شده است بسیاری از زیستگاههای آبزیان از جمله دریاچه شورابیل و نئور دچار تغییرات قابل توجهی در وضعیت اقلیمی خود شود.

مدیر کل شیلات استان افزود: ماهی قرمز می تواند با حیات انگلی خود حیات سایر موجودات را متاثر کرده و در مدت زمان کوتاهی زاد و ولد قابل توجهی را انجام دهد.