به گزارش خبرنگار مهر، «سنجابی بر لبه ماه» عنوان کتابی است که پیش از پایان سال 91 توسط نشر امرود به چاپ رسید. این کتاب 3 نمایشنامه کوتاه از رسول یونان شاعر و مترجم را شامل میشود.
عنوان 3 نمایشنامه چاپ شده در کتاب، عبارت است از: «سنجابی بر لبه ماه»، «تخم مرغی برای پیشانی مرد شماره 13» و «یک بعد از ظهر ابدی» که هر سه نمایشنامه پیش از این به طور مستقل چاپ شدهاند و اینک در قالب یک مجموعه در کتاب «سنجابی بر لبه ماه» منتشر شدهاند.
شخصیتهای نمایشنامه «سنجابی بر لبه ماه» یک پیر مرد و یک زن هستند. مرد جوان، پیرمرد فروشنده، نوازنده، زن، خبرنگار، اسکندر و تماشاگران هم شخصیتهای نمایشنامه «تخم مرغی بر پیشانی مرد شماره 13» هستند. زمان شکلگیری وقایع این نمایشنامه سال 1346 و مکان آن نیز میدان منیریه تهران است. در «یک بعد از ظهر ابدی» هم شخصیتهای مرد، زن و مشاور ماجرا را پیش میبرند.
قسمتی از نمایشنامه «تخم مرغی بر پیشانی مرد شماره 3» را از این کتاب میخوانیم:
مرد جوان: [عصبانی حلقه طناب را از دور گردنش در میآورد] کسی تو رو مجبور نکرده اینجا وایستی اگه احساس میکنی وقتتون گرفته شده میتونین تشریف ببرین.
زن: منظورم شخص خودم نبود من این بعد از ظهر رو گذاشتهام برم سینما و حالا تماشای این مسخرهبازی تو با تماشای یک فیلم هیچ فرقی نداره مگه کارگردانها میخوان قویتر از شما عمل کنن. نه، به هیچ وجه، تماشای یک هنرپیشه کلهطاس که یک تنه از پس همه بر میآد و تقریبا همه زنای فیلم به نحوی کشته و مرده شن با این بازی نسبتا جالب شما فرق چندانی نداره و کلهطاس بودن یا نبودن یک بازیگر در این وسط چیزی رو عوض نمیکنه.
مرد جوان: [ از روی چهارپایه پایین میآید] مثل اینکه شما منو با یه بازیگر عوضی گرفتهاین. من بازیگر نیستم خانم! و از هر چه بازی و بازیگره بدم میآد.
زن: همه بازیگرند و بازیگر بودن عیب نیست به شرطی که آدم نقش خودشو بازی کنه چیزی که مهمه جای بازیه، آدم باید بدونه کجا باید بازی کنه.....
این کتاب با شمارگان 500 نسخه، 53 صفحه و قیمت 2 هزار تومان منتشر شده است.
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