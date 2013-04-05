بازدید هوایی خبرنگاران بحران از شرق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، این اکیپ متشکل از خبرنگاران واحد مرکزی خبر، خبرگزاریهای مهر، فارس و ایرنا، تعدادی از نشریات محلی به همراه مسئولانی از هلال احمر و دیوان محاسبات مازندران عصر پنجشنبه به ابتکار روابط عمومی جمعیت هلال احمر مازندران، از پایگاه امداد هوایی شمال کشور در جاده خزرآباد، رهسپار شهرهای نکا، بهشهر و گلوگاه در شرق مازندران شدند.

فخاری، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر، جعفری و غفاری رئیس و کارشناس روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان، اصحاب رسانه و مسئولان را در این بازدید هوایی همراهی و آنان را از آخرین وضعیت فعالیت هلال احمر استان در ایام نوروز آشنا کردند.

خبرنگاران پس از بازدید هوایی حدود دو ساعته از شرق استان و سوختگیری هلی کوپتر جمعیت هلال احمر، در فرودگاه دشت ناز ساری، حوالی ساعت 17 عصر امروز وارد هلی پد جمعیت هلال احمر شدند.

پایگاه امداد هوایی شمال کشور به صورت دائم درمرکز مازندران حضور داشته و در مواقع حوادث و خطرات جاده ای و سوانح، کمک کار مردم و مسئولان امدادی استانهای شمالی و مرکزی کشور است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.