بهبود خدمت رسانی به مراجعین دستگاه های اجرایی در اولویت فعالیت ها قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدی ارشادی، به تشریح عملکرد این دفتر در سال 91 پرداخت و اظهار داشت: به منظور تکریم جایگاه ارباب رجوع و نیز افزایش نظارت بر کیفیت ارائه خدمت رسانی در دستگاه های دولتی اقدام قابل ملاحظه ای از سوی دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری به عمل آمده است.

وی افزود: در این راستا در گذشته 82 مورد بازرسی توسط بازرسان این دفتر از دستگاه های اجرایی استان صورت پذیرفته است.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کردستان در مورد عملکرد میز خدمت در درون دستگاه های اجرایی بیان کرد: در حال حاضر در 73 دستگاه اجرایی استان میز خدمت تشکیل و به منظور ایجاد بستر آرام و آسایش برای مراجعه کنندگان و نیز کاهش زمان رسیدگی به درخواست های ارباب رجوع در دستگاه های دولتی شده است.

ارشادی ادامه داد: برای رصد وضعیت دستگاه های دولتی در بخش راه اندازی میز خدمت به صورت مستمر گزارشات و آمار ماهیانه به صورت مدون توسط کارشناسان و بازرسان به این دفتر ارسال و مورد رسیدگی و پایش قرار می گیرد.

وی ساماندهی سازمان حقوقی دستگاه های اجرایی در راستای اهداف دفاع از منافع حقوقی دولت را از مهمترین دستاوردهای حقوقی دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان برشمرد.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کردستان یادآور شد: با توجه به عملکرد مناسب دفتربازرسی و امور حقوقی استانداری در مورد بازرسی و تلاش برای ارتقا خدمات ارائه شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری و نیز استاندار کردستان این دفتر مورد تقدیر قرار گرفته است.

ارشادی رسیدگی به اختلافات دستگاه های اجرایی را از دیگر وظایف این دفتر برشمرد و گفت: در گذشته 61 مورد اختلافات دستگاه های اجرایی استان در مرجع رفع اختلاف بررسی و رای به حل اختلاف و تصمیم نامه صادر شده است.

وی اظهار داشت: کارشناسان حقوقی دفتر بازرسی با حضور در دادگاه ها و مراجع قضایی استان در 100 مورد از دفاع و صیانت از حقوق و منافع استانداری اقدام کرده اند.

مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان افزود: همچنین کارگروه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی در استانداری فعال بوده و تاکنون تعداد 40 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه از سوی معاونت محرتم حقوقی رئیس جمهور پروانه فعالیت آنها صادر شده است.

ارشادی ادامه داد: کردستان از جمله استان های موفق و برتر در زمینه ارائه خدمات امور حقوقی و نظارت ها و بازرسی در دستگاه های اجرایی با هدف رعایت حقوق ارباب رجوع است.

وی یادآور شد: در سال 91 تعداد 681 فقره شکایت و درخواست توسط شهروندان از دستگاه های دولتی استان به این دفتر ارائه شده که مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله به اطلاع ذینفعان رسیده است.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد امور حقوقی استانداری کردستان بیان کرد: در حوزه سلامت اداری و مبارزه با ارتشا، کمیسیون مبارزه با رشوه با انتخاب بازرسین در استانداری و نیز ادارات راه اندازی شده است.

ارشادی به تشریح عملکرد مرکز پاسخگویی 111 در استانداری اشاره کرد و گفت: مرکز ارتباطات مردمی (سامد) در طول سال 1391 با اخذ تعداد پنج هزار و 839 شکایت، درخواست و پیشنهاد از مردم نسبت به بررسی و ارائه مشاوره به مراجعین و تماس گیرندگان اقدام کرده است.

طرح مطالعاتی مناسب سازی معابر ویژه معلولین در شهرهای کردستان تدوین و اجراء می شود

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان گفت: به زودی طرح مطالعاتی مناسب سازی معابر برای معلونین و جانبازان در سطح شهرهای استان کردستان تدوین و اجراء می شود.

سیروان بهرامی اظهار داشت: به منظور ارتقا سطح خدماتی رسانی به معلولان و جانبازان طرح مناسب سازی معابر و محل تردد معلون و جانیازان در سطح شهرهای استان به مرحله اجرا در می آید.

وی افزود: در این راستا شهرداری تابعه استان ملزوم به همکاری در تهیه طرح مذکور و تامین اعتبار مورد نیاز آن هستند.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در ادامه به تشریح برنامه های ابلاغی به شهرداری های استان به منظور خدمت رسانی به شهروندان پرداخت و ادامه داد: در آینده نزدیک و با برنامه ریزی های به عمل آمده و با استفاده از همه امکانات و توانمندی های شهرداری و همکاری مردم برای افزایش توسعه زیرساخت های شهری گام های مهم و تاثیر گذاری برداشته می شود.

بهرامی یادآور شد: خوشبختانه در چند سال اخیر با مساعدت استاندار کردستان و تخصیص قابل ملاحظه اعتبارات عمران شهری به شهرداری های استان شاهد تسریع در آهنگ توسعه و زیبا سازی فضای شهری در کردستان هستیم.

وی بیان کرد: همچنین در سال جاری همه توان خود را برای تحقق اهداف توسعه و عمران و آبادانی در مناطق شهری استان بکار خواهیم گرفت.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان بر حفظ و صیانت از حریم شهرهای استان تاکید کرد و گفت: در این رابطه شهرداری های استان موظف به کنترل ساخت و سازها برابر قوانین و مفابله با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه و حریم شهرها هستند که در ایام تعطیلات نوروزی نیز با تقویت یگان های پلیس ساختمان با افراد سودجو در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز قاطعانه برخورد شد.

بهرامی در پایان توزیع اعتبارات موضوع ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرایم رانندگی در بین شهرداری های تابعه استان با هدف تسریع در روند توسعه شهری، تشکیل کشیک های نوروزی شهرداری های استان برای استقبال از مسافران نوروزی، صدور گواهینامه و برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل شهرداری ها، شوراهای اسلامی و فرمانداری ها تابعه، راه اندازی شبکه دولت در شهرداری های و شوراهای اسلامی استان را از دیگر اقدامات این دفتر برشمرد.