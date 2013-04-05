عملکرد بانکها از 84 تا 91/ صدور 170 میلیون کارت بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت عملکرد نظام بانکی کشور در دولتهای نهم و دهم در بخش نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) نشان می دهد نظام بانکی کشور طی سالهای 84 تا مهرماه 91 معادل 111 درصد تسهیلات پرداخت کرده است که حاکی از دامنه عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در کشور است. مسئولان بانک مرکزی این رقم را بیش از توان بانکها دانسته و بر این اساس عملکرد نظام بانکی را مثبت ارزیابی می کنند.

از سویی بر اساس خلاصه دفتر کل بانکها تسهیلات اعطایی بانکها طی سال های 84 تا مهرماه سال 91 هر ساله به طور میانگین 23 درصد رشد داشته که این شاخص در سال 89 بیشترین رشد را داشته است. همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانکها در بخش تولید طی سال های 84 تا مهر ماه 91 به طور میانگین 70 درصد از کل تسهیلات را تشکیل داده است.

تسهیلات اعطایی در بخش صنعت و معدن طی سال های 84 الی مهر ماه 91 بطور میانگین 23 درصد رشد و در بخش مسکن و ساختمان طی همین سال ها به طور میانگین 26 درصد رشد را نشان می دهد.

در عین حال تعداد کارت های صادره نظام بانکی کشور در راستای بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک از 11 میلیون و 837 هزار و 198 کارت در پایان سال 84 به 73 میلیون و 565 هزار و 86 کارت در پایان سال 88 رسیده که رشدی 521 درصدی را نشان می دهد. همچنین این تعداد کارت در پایان مهر ماه سال 91 به 170 میلیون و 94 هزار و 241 کارت رسیده است که رشدی 131 درصد داشته است.

تعداد دستگاه های خودپرداز از 4 هزار و 343 دستگاه در پایان سال 84 به 15 هزار و 89 دستگاه در پایان سال 88 رسید است که رشد 247 درصد داشته و در عین حال این تعداد دستگاه در پایان مهر ماه سال 91 به 24 هزار و 481 دستگاه بالغ شد که رشد 62 درصدی را نشان می دهد.

همچنین تعداد دستگاه های پایانه های فروش از 13 هزار و 814 دستگاه در پایان سال 84 با رشدی 5.380 درصدی به 757 هزار و 48 دستگاه در پایان سال 88 رسید. این تعداد دستگاه در پایان مهر ماه سال 91 به یک میلیون و 796 هزار و 490 دستگاه رشد که رشد 137 درصد را نشان می دهد.