قاچاق سوخت و انسان فاجعه آفرید/ 18 نفر در آتش سوختند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 7 صبح امروز یک دستگاه تویوتا وانت حامل هزاران لیتر نفت گاز قاچاق که از ریگان به سمت مرزهای شرقی در حال حرکت بود با یک دستگاه سمند که 16 تبعه خارجی غیر مجاز را از مرزهای شرقی به سمت استانهای مرکزی کشور انتقال می داد برخورد کرد.

در نتیجه این تصادف خونبار دو سرنشین تویوتا و 16 سرنشین سمند بر اثر شدن برخورد و آتش سوزی کشته شدند.

این تصادف در محل پل بزرگ 800 متری محور ریگان - ایرانشهر روی داد و به گفته شاهدان سرعت بیش از حد دو خودرو که سعی داشتند محموله های قاچاق را به مقصد برسانند موجب بروز این تصادف مرگبار شده است.

قاچاق انسان و سوخت در کرمان

استان کرمان طی سالهای اخیر با دو پدیده اقتصاد زیر زمینی قاچاق سوخت و انسان مواجه شده است که صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد استان کرمان وارد کرده است.

همچنین حضور اتباع خارجی غیر مجاز در استان کرمان موجب بروز مشکلاتی در حوزه اقتصاد، اشتغال و امنیت استان کرمان شده است بطوریکه مردم استان کرمان در موارد مختلف مجبور شده اند که هزینه های سنگینی بابت حضور این افراد بپردازند اما با وجود درخواستهای مکرر مردم کرمان برای ترک اتباع بیگانه غیر مجاز همچنان قاچاق افاغنه از مرزهای شرقی به استان کرمان ادامه دارد و با روشهای مختلف این افراد خود را به استانهای مرکزی کشور از جمله کرمان می رسانند.

در تصادف صبح امروز نیز 16 نفر افغانی در یک خودروی سمند سعی داشتند خود را به استان کرمان برسانند که در نهایت قربانی حادثه تصادف شدند این مورد نخستین حادثه ای نیست که برای اتباع غیر مجاز در راه رسیدن به بازارهای کار در ایران روی می دهد از سوی دیگر عدم ساماندهی و جلوگیری از حضور این افراد در کشور خسارات سنگینی را نیز به جامعه ایران وارد می کند.

حدود 200 هزار نفر تبعه خارجی در استان کرمان وجود دارد که اکثر این افراد نیز غیر مجاز هستند و هر روز بر هزینه های سنگین وجود این افراد در استان کرمان افزوده می شود.

گفته می شود قاچاقچیان انسان نیز برای عبور هر یک از افاغنه از مرزها به استانهای مرکزی میلیونها تومان دریافت می کنند.

از سوی دیگر قاچاق سوخت نیز از دیگر زمینه های اقتصادهای زیر زمینی در استان کرمان است و قاچاقچیان سعی می کنند پس از تهیه سوخت قاچاق آن را به مرزها منتقل کنند و با افزایش قیمت چند برابری به مشتریان خارجی خود بفروشند.

هر چند برخی از باندهای قاچاق بزرگ سوخت با استفاده از جعل اسناد و تانکرهای بزرگ سوخت سعی در انتقال محموله های خود به مرزها دارند اما این اقتصاد کاذب این روزها بسیاری از مردم محروم شرق کشور را نیز جذب خود کرده است.

کشاورزانی که بعد از خشکسالی مزارع و باغهای خود را از دست داده اند فروش سوخت در مرزها و قاچاق آن را زمینه ای مناسب برای گذران زندگی خود یافته اند.

این افراد که به صورت خرد اقدام به قاچاق می کنند اکثرا قربانی باندهای بزرگ قاچاق قرار می گیرند و سود نهایی را به جیبهای این افراد سرازیر می کنند.

این زمینه های قاچاق در استان کرمان جاده های شرقی و جنوبی استان کرمان را عرصه تاخت و تاز خودروهای حامل محموله های قاچاق کرده است و در نهایت سرعت بیش از حد و تلاش قاچاقچیان برای فرار از قانون بارها موجب بروز حوادثی از نوع حادثه خونین صبح امروز جاده ریگان شده است.

گفته می شود 15 نفر از قربانیان صبح امروز تصادف شرق استان کرمان افغانی و سه نفر دیگر از اتباع ایرانی بوده اند.