کاهش ۵۹ درصدی تصادفات جرحی و پلمب ۴ واحد ضایعاتی متخلف در آران و بیدگل

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای اقدامات آموزشی، افزایش کنترل‌های ترافیکی و نظارت مستمر پلیس راهور، تصادفات جرحی در شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد و تصادفات خسارتی نیز ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی ابراز کرد: آمار تصادفات فوتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است و پلیس با تداوم اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و کنترلی، تلاش می‌کند زمینه ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی را فراهم کند.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل با تأکید بر نقش فرهنگ صحیح رانندگی در کاهش حوادث تصریح کرد: افزایش آگاهی رانندگان، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به حقوق سایر کاربران معابر، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات است.

وی در ادامه از اجرای طرح نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی ضایعاتی در شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی در قالب گشت مشترک با بازرس اتاق اصناف، از ۱۰ واحد صنفی خرید و فروش انواع ضایعات بازدید و وضعیت فعالیت آنها را بررسی کردند.

سرهنگ صالحان افزود: در جریان این طرح، ضمن آموزش و توجیه متصدیان واحدهای صنفی، چهار واحد به دلیل نداشتن جواز کسب، پایان اعتبار جواز یا رعایت نکردن ضوابط صنفی، برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب شدند.

وی گفت: پلیس با هدف ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی، ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از تخلفات، نظارت بر واحدهای ضایعاتی و سایر واحدهای صنفی را با جدیت ادامه خواهد داد.