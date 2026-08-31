واژگونی مرگبار ساینا در جعفرآباد کاشان یک کشته و ۲ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا در محدوده روبه‌روی فاز ۲ جعفرآباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در پی واژگونی خودروی ساینا رخ داد که بلافاصله پس از اعلام، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های الغدیر و عوارضی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: متأسفانه در این حادثه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داده بود و دو نفر دیگر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

وی افزود: علت دقیق وقوع این حادثه توسط عوامل مربوطه در دست بررسی است.