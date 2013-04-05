به گزارش خبرنگار مهر، مادر مهدی مهدوی کیا پنجشنبه شب به دلیل سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد تا بازیکن با اخلاق فوتبال ایران در سوگ از دست دادنش عزادار شود. مهدی مهدوی کیا که قرار بود صبح جمعه برای همراهی پرسپولیس در دیدار برابر داماش راهی رشت شود، پس از باخبر شدن از درگذشت مادرش راهی اراک شد و امروز مراسم تشییع پیکر مادرش را انجام داد. قرار است زمان و مکان مراسم ترحیم مادر مهدوی کیا متعاقبا اعلام شود.