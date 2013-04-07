دیپلمات مست عربستانی ممنوع الخروج است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یكشنبه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حادثه اتوبوس زائران ایرانی در عربستان اظهار داشت: قرار است كمیته حقیقت یابی را به عربستان اعزام كنیم كه این موضع به وزارت خارجه هم منعكس شده است.

وی افزود: ضروری است كه پیگیری ها در این رابطه انجام شود. بنده ضمن عرض تسلیت به خانواده هایی كه جان عزیزانشان را از دست داده اند باید اعلام كنم كه كمیسیون به طور جدی پیگیر این موضوع است.

بروجردی خاطرنشان كرد: اگر واقعاً جایگاه فعلی ایمن نیست، حتماً باید تغییر كند چرا كه این حادثه ممكن است هر زمان دیگری هم اتفاق بیافتد. گزارش اولیه حاكی از این است كه راننده ترمز دستی را نكشیده كه در هر صورت این موضع غیرقابل قبول است و باید تمهیدات جدی تری از سوی سازمان حج اندیشیده شود.

وی درباره نامگذاری سال تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: ما سه شنبه آینده در مورد حماسه سیاسی جلسه ای را با مسئولان ذیربط تنظیم كرده ایم. فرمایشات رهبری باید عملیاتی شود كه البته این اتفاق در سال مطلوب نبود.

رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: با توجه به اینكه ما در دهه پیشرفت و عدالت هستیم هم شعار بنیادین سال گذشته را باید دنبال کنیم هم اینكه شعار امسال را در بعد سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار دهیم كه امیدواریم این مساله با حضور چشمگیر ملت ما در انتخابات به سرانجام برسد.

وی درباره تصادف دیپلمات عربستان با یك شهروند ایرانی نیز گفت: از آنجایی كه این مساله در تعطیلات اتفاق افتاد آقای دواتگری رئیس كمیته مطالبات ملی از سوی كمیسیون امنیت ملی ماموریت پیدا كرد تا در خانه شهروند از دست حضور یابد.

بروجردی با اشاره به بسیجی بودن خانواده درگذشته گفت: تخلفات دیپلمات عربستانی مضاعف است. اولاً چندین بطری مشروب در داخل ماشین این كارمند مشهود بود كه چند تا از آنها هم باز بوده و براساس تستی كه پلیس انجام داده وی در حال مستی این كار را انجام داده است كه این یك تخلف بین المللی است به همین دلیل تا روشن تكلیف و استیفای حقوق خانواده شهروند ایرانی از خارج شدن این دیپلمات از كشور ممانعت شده است.

وی گفت: كسانی كه به عنوان دیپلمات در كشور هستند هر چند كه مصونیت دارند ولی باید قوانین كشور را رعایت كنند. پلیس گزارش اولیه را تهیه كرده است.

نماینده بروجرد در خصوص مذاكرات آلماتی نیز گفت: در خصوص فوردو دو موضوع وجود دارد موضوع اول اجرای پدافند غیرعامل است كه ما به لحاظ تحلیل های مكرر دشمنان مبنی بر هدف قرار دادن فوردو حتماً باید تاسیسات را ایمن كنمی و این كار هیچوقت متوقف نمی شود.

وی ادامه داد: ممكن است ما در مقطعی نیازمند باشیم كه غنی سازی بیشتر انجام دهیم. ما نیازهای مقطعی خودمان را كه متفاوت با اصل غنی سازی است انجام می دهیم البته اصل غنی سازی هم هیچوقت در جمهوری اسلامی متوقف نمی شود چرا كه غنی سازی حق ماست.

رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما لغو تحریم های غیرقانونی و ظالمانه را خواستاریم لذا می خواهیم آنها تحریم ها را لغو كنند و در مقابل این با هم مذاكره كنیم.

وی ادامه داد : مذاكرات حتماً تاثیرگذار است و اگر بیانیه رسمی روسیه را ملاحظه كنیم می بینیم كه آنها آلماتی 2 را یك گام به پیش دانسته اند همین كه ما القائات خلاف واقع آمریكایی ها را از طریق تبیین واقعیت ها از ذهن دیگر اعضای شورای امنیت بزداییم برای ما موفقیت است.