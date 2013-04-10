به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی روز جمعه با برگزاری دیدار استقلال و گهر دورود به پایان می‌رسد که شاگردان خسته قلعه‌نویی که سه‌شنبه شب در دومین بازی خانگی خود در ورزشگاه آزادی در سال 92، دومین باخت متوالی را کسب کردند، به دیدار گل پرحاشیه گهر دورود می‌رود. جبران شکست برابر الهلال، صعود به صدر و پایان دادن به ناکامی خانگی در سال 92، سه هدف اصلی آبی‌پوشان در این بازی محسوب می‌شود.

استقلال که به علت برنامه‌ریزی لیگ، 6 روز دیرتر از سپاهان به میدان می‌رود، در حالی در ورزشگاه آزادی میزبان گهر است که روز 17 فروردین صدر جدول را به سپاهان سپرد. آنها در پایان طولانی‌‌ترین هفته لیگ برتر که از آغاز تا اتمام آن 15 روز طول کشید، به فکر کسب پیروزی مقابل گهر دورود هستند زیرا تساوی یا باخت، ابی‌پوشان را پس از مدتها صدرنشینی به رده دوم می‌فرستد.

آبی‌پوشان تهرانی که پس از دو دیدار سنگین مقابل الهلال عربستان به مصاف میهمان دورودی خود می‌روند، روز سختی را برابر شاگردان پرانگیزه محمد مایلی‌کهن پیش رو خواهند داشت. تیمی که در صورت از دست دادن امتیازهای موجود باید با لیگ برتر وداع کند.

گهری‌ها که در سال جدید با رفت و برگشت محمد مایلی‌کهن و مشکلات عدیده مالی که باعث تعطیلی تمرینات این تیم شد، مواجه بودند، انگیزه بالایی دارند در آخرین بازی خود که پخش مستقیم سراسری دارد، توانایی‌های خود را ارائه دهند. در این تیم بازیکنی مانند محمد پروین سابقه بازی در تیم پرسپولیس را داشته‌ و گلزنی برابر استقلال و بردن یا ناکام گذاشتن این تیم در آزادی لذت مضاعف‌تری برای این بازیکن دارد. شاید تمام این انگیزه‌ها باعث شود گهری‌ها مشکلات هفته‌های اخیر خود را فراموش کنند و پس از 10 هفته طعم پیروزی در لیگ برتر را بچشند، نتیجه‌ای که سقوطشان به دسته اول را به تاخیر خواهد انداخت.

البته رویارویی محمد مایلی‌کهن و امیر قلعه‌نویی همیشه جذابیت‌های خاصی داشته است. مایلی‌کهن پرسپولیسی خیلی دوست دارد در روزهای پایانی (احتمالی) حضورش در گهر دورود برابر استقلال پیروز شود و قلعه‌نویی هم علاقه دارد با شکست دادن تیم مایلی‌کهن به صدر جدول بازگردد.

تمام این اتفاقات حساسیت و جذابیت‌های رقابت تیم های صدر و قعر جدول لیگ برتر را در روز پایانی هفته سی و یکم بیشتر خواهد کرد. مسابقه‌ای که با تصمیم کمیته انضباطی و تا این لحظه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد، تماشاگرانی که یکی از عوامل موفقیت استقلال در مسابقات داخل خانه محسوب می‌شوند.

برنامه دیدار پایانی از هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* استقلال تهران - گهر دورود، ساعت 19، ورزشگاه آزادی

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1 سپاهان اصفهان 62 امتیاز

2- استقلال تهران 60 امتیاز - یک بازی کمتر

3- تراکتورسازی تبریز 58 امتیاز

4- فولاد خوزستان 54 امتیاز

5- نفت تهران 48 امتیاز

6- پرسپولیس تهران 46 امتیاز

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14- ذوب‌آهن اصفهان 31 امتیاز (تفاضل گل 11-)

15- آلومینیوم هرمزگان 31 امتیاز (تفاضل گل 14-)

16- پیکان تهران 24 امتیاز

17- گهر دورود 19 امتیاز - یک بازی کمتر (تفاضل گل 25-)

18- صنعت نفت آبادان 19 امتیاز (تفاضل گل 26-) - به دسته اول سقوط کرد