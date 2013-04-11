به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر در جریان سفر دور چهارم هیئت دولت به استان سمنان به نمایندگی از رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از مجموعه تاریخی فرهنگی چشمه علی دامغان، کاروانسرای شاه عباسی، مسجد تاریخانه، پیرعلمدارو خانه لطفی بازدید و از نزدیک با روند فعالیت های انجام شده در این آثار تاریخی و فرهنگی آشنا شد.

تخصیص اعتبار ویژه برای مرمت و بازسازی کاروانسرای شاه عباسی دامغان

معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از کاروانسرای شاه عباسی شهرستان دامغان به خبرنگار مهر اظهار داشت: این کاروانسرا برای تکمیل مرمت و بازسازی اعتبار ویژه دریافت می کند.

مسعود علویان صدر تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای مرمت و بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان دامغان با اختصاص اعتبارات لازم کمک فراوان می کند.

وی با بیان اینکه 400 اثر تاریخی و فرهنگی در شهرستان دامغان وجود دارد اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور تلاش می کند که اثر تاریخی مسجد تاریخانه دامغان را که جزو آثار ملی بوده ثبت جهانی کند.

معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خاتمه گفت: این سازمان برای تقویت و حمایت مجموعه تاریخی و فرهنگی چشمه علی دامغان برنامه هایی را در دستور کار دارد تا فضای مناسبی را برای استفاده بهینه از این مجموعه فراهم کند.

به گزارش مهر، مسعود علویان صدر معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور را در جریان سفر به شهرستان دامغان جمعی از کارشناسان این سازمان و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همراهی کردند.