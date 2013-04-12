به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن پس از شکست 2 بر صفر شامگاه امروز جمعه تیمش برابر استقلال ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: اگر صحبت هایم را کامل منعکس می کنید حرف بزنم. مثل کنفرانس قبل از بازی نباشد که ما به خانواده یحیی زاده و مردم بوشهر تسلیت گفتیم اما هیچ جا انعکاس نداشت.

سرمربی تیم فوتبال گهر در ادامه به دفاع از حسین هدایتی بهره بردار تیم فوتبال گهر دورود اشاره کرد و گفت: هیچ وقت آقای هدایتی را متهم به حمات نکردن از تیم گهر نکرده ام. ایشان به عنوان شخصی که از جیبش هزینه می کند مبالغ لازم را در اختیار گهر گذاشت اما نداشت ساختار مناسب باعث شد این پول به موقع تزریق نشود. باید کاری کنیم که امثال هدایتی از فوتبال دور نشوند. جا دارد که بنده از ایشان تشکر کنم.

وی خاطرنشان کرد: استقلال و گهر فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتند. ما چند موقعیت خوب برای گلزنی داشتی که یکی از آنها موقعیت 90 درصدی بود. با این حال روی توپی که نباید کرنر می شد گل اول را دریافت کردیم و بعد از آن بازی را متعادل کردیم اما دوباره از همان نقطه و روی یک ضربه ایستگاهی گل دوم را دریافت کردیم. با تغییراتی که دادیم در نیمه دوم عملکرد خوبی داشتیم اما نتوانستیم برابر استقلال که از نظر من تیم ملی است به پیروزی برسیم.

محمد مایلی کهن افزود: استقلال 11 بازیکن تیم ملی روی نیمکت دارد و 11 بازیکن تیم ملی هم داخل زمین دارد. با این شرایط اعتقاد دارم که ما برابر این تیم فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم و یقین دارم که مردم دورود و لرستان هم این نکته را تصدیق می کند. درست است که ما به رقابت های لیگ دسته اول سقوط کردیم اما در سه بازی آینده هم با تمام توان به میدان خواهیم رفت. فشردگی مسابقات بازیکنان ما را آزاد می دهد و ما باید امروز یا فردا به دورود برگردیم و با یک روز ریکاوری دوباره دوشنبه بازی کنیم. باید در مورد برنامه ریزی لیگ بهتر عمل می شد.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه مشکلاتی که در برنامه ریزی مسابقات لیگ وجود دارد به شخص برنمی گردد و در زمان عزیز محمدی هم به همین صورت بود به انتقاد از سیاست های فدراسیون فوتبال در مورد عملکرد کارلوس کی روش پرداخت و گفت: اگر الان یک ایرانی سرمربی تیم ملی بود صدای همه بلند شده بود اما اینها هر کاری که دلشان خواست انجام دادند. لیگ ما اصلا دیده نمی شود. بازیکنان مطرحی که در لیگ می درخشند دیده نمی شوند آنوقت می رویم ویلیام آتشکده را می آوریم و می نشانیمش روی نیمکت. بازیکنانی مثل جهانبخش، بخیتر رحمانی، جماعتی ، امید ابراهیمی و .. چرا اینها دیده نمی شوند؟

وی افزود: ما در این مورد قاطعیت لازم را نداریم. تیم ملی می رود امارات برای برگزاری بازی و نتیجه نمی گیریم. تجربه 40 ساله من نشان می دهد که بازیکنان ایرانی برای اردوهای خارجی بلند مدت مشکل دارند. نباید آنها را زیاد از خانواده هایشان دور کرد. الان هم حتما می خواهند بروند با عراق و یک تیم دیگر بازی کنند و بعد بروند با قطر و لبنان و کره بازی کنند. این اتفاق به سازمان لیگ چه ربطی دارد. آقای آیت اللهی فکر می کنند که ما از پشت کوه آمده ایم که می گوید مرخصی کی روش تمام شده است. بعد از مسابقات مقدماتی چه مرخصی دارد برود؟

مایلی کهن ادامه داد: مشکل ما این است که دبیرکل فدراسیون فوتبال شان خودش را پایین آورده و شده سرپرست تیم ملی. رفته ایم یک مربی بدنساز از دانمارک آورده ایم که ثمری برای تیم ملی ندارد. مگر همین بدنسازانی که در ایران هستند چه مشکلی دارند. افراد کاربلدی مثل حاج قاسم، صالح نیا و نادری در این فوتبال حضور دارند اما ما می رویم این مربی بدنساز را از دانمارک می آوریم. مطمئن باشید تا دعواهایی که ما با شما بر سر مسائل فوتبال داریم و مشکلی حل نمی شود باید سکوت کنیم و بعد آقایان بگویند لیگ ما کیفیت ندارد.

سرمربی تیم فوتبال گهر دورود در مورد نداشتن زیر ساخت های مناسب برای این تیم و سقوطش به لیگ دسته اول گفت: در همه جای دنیا مرسوم است که چنین تیم هایی می آیند تلاش می کنند و مبارزه می کنند. اما باید زیر ساخت ها و تشکیلات درستی داشته باشند. باید تیم دومی داشته باشند که بتوانند به آن تکیه کنند. برخی تیم ها هم تلاش می کنند و مجوز حضور در لیگ برتر را به دست می آورند اما به دلیل اینکه زیرساخت ها و امکانات حرفه ای را ندارند امتیازشان را به تیم هایی که این شرایط را دارند واگذار می کنند.

وی به خصوصیات اخلاقی مردم دورود و لرستان اشاره کرد و گفت: مردم دورود کاری کردند که در تاریخ خواهد ماند. ابتدا که مسئولان از برگزاری مسابقات در این شهر ترس داشتند اما مردم با فرهنگ دورود کاری کردند که حالا این شهر پایتخت فرهنگی فوتبال ایران شده است. باید به شرفشان دورود فرستاد.

محمد مایلی کهن با اشاره به درخواستی که برای برگزاری دیدار با استقلال با حضور تماشاگران داشت گفت: ما تقاضا کرده بودیم تا این بازی با حضور تماشاگران برگزار شود تا عایدی آن برای ساخت ورزشگاه گهر اختصاص پیدا کند. تاسف می خورم که این کار که یک کار فرهنگی بود رنگ تحقق به خودش نگرفت. واقعا جای تاسف دارد که یک کار صدرصد فرهنگی انجام نشد. این کار فرهنگی است نه اعزام 80 نفر به عربستان. موافقت استقلال زمانی بود که به سازمان لیگ نامه می زدند و موافقت شان را رسما اعلام می کردند نه اینکه برخی زبانی مسئله را مطرح کنند.

وی ادامه داد: شاید هم برخی ها احساس می کردند اگر تماشاگران بیایند تیم تحت فشار قرار می گیرد. صحبت هایی که از کنار تیم شنیده می شد گویای همین مسئله است. ولی مطمئن باشید که من به شهرهای ایرانی و به روستاها سرخواهم زد و دست و پای مردم را خواهم بوسید و پول گدایی می کنم تا ورزشگاه دورود تکمیل شود. حتم داشته باشید این کار را خواهم کرد. شما خبرنگاران و رسانه ها هم باید از من حمایت کنید چرا که با مبلغ ناچیزی که من اختصاص داده ام نمی شود این ورزشگاه را تکمیل کرد.