سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی خصمانه با طرح این ادعا که یک تاجر ایرانی ، چندین شرکت متعلق به وی و یک بانک مالزیایی تلاش بسیاری را برای دور زدن تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته ای از طریق پولشویی انجام داده اند، باید تحریم شوند.

وزارت خزانه داری آمریکا این بار در ادامه سیاست خصمانه خود علیه شخصیتها و مقامات حقوقی ایرانی به بهانه حمایت از برنامه هسته ای و شرکت نفت ملی ایران، این تاجر ایرانی را تحریم کرد.

دیوید کوهن معاون مالی وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرده است که همزمان با افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران، این کشور به روشهای پولشویی متوسل شده و پول و نفت خود را تحت نام های دروغین منتقل کرده است.