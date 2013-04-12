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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۷:۲۹

همزمان با مذاکرات کری در لندن اعلام شد؛

کمک 10 میلیون دلاری آمریکا به گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه

کمک 10 میلیون دلاری آمریکا به گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه

همزمان با مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با مخالفان سوری درباره ارسال تسلیحات به این افراد، رئیس جمهوری این کشور موافقت خود را با اهدای کمک 10 میلیون دلاری به گروههای مخالف نظام سوریه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا موافقت خود را با اهدای کمک 10 میلیون دلاری به عنوان کمک اضافی به مخالفان سوری با هدف براندازی دولت بشار اسد اعلام کرد.

اوباما که بحران سوریه را فاجعه بار خوانده، ادعا کرده است که این محموله شامل تجهیزات غیر کشنده، مواد دارویی و غذایی و همچنین دوربین های دید در شب است.

ارسال این کمک ها درحالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا  چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست لندن با مخالفان سوری دیدار کرد. رسانه های خبری گزارش دادند که حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف با هدف استفاده علیه دولت بشار اسد از جمله محورهای مهم مذاکرات کری با مخالفان بود.

 

 

 

کد مطلب 2031294

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