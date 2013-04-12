کمک 10 میلیون دلاری آمریکا به گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا موافقت خود را با اهدای کمک 10 میلیون دلاری به عنوان کمک اضافی به مخالفان سوری با هدف براندازی دولت بشار اسد اعلام کرد.

اوباما که بحران سوریه را فاجعه بار خوانده، ادعا کرده است که این محموله شامل تجهیزات غیر کشنده، مواد دارویی و غذایی و همچنین دوربین های دید در شب است.

ارسال این کمک ها درحالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست لندن با مخالفان سوری دیدار کرد. رسانه های خبری گزارش دادند که حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف با هدف استفاده علیه دولت بشار اسد از جمله محورهای مهم مذاکرات کری با مخالفان بود.