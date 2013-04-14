به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا با برگزاری 7 مسابقه پیگیری می‌شود که در مهمترین دیدار هفته نفت مسجد سلیمان میزبان گل گهر سیرجان است. این بازی از آن جهت مهم است که نفت در صورت پیروزی به دیدار پلی آف صعود می‌کند اما در صورتیکه نتیجه دیگری در این بازی بدست آید، همه نگاه‌ها معطوف به سرچشمه خواهد شد، جائیکه مس این شهر میزبان اتکا گلستان است.

مسی‌ها در حالی برابر اتکا به میدان می‌روند که امیدوارند هم استانی‌ سیرجانی این تیم یعنی گل‌گهر مانع از موفقیت خانگی نفتی‌ها شود و این تیم سرچشمه باشد که به عنوان تیم دوم گروه "الف" راهی بازی پلی‌آف لیگ برتر می‌شود. البته گرگانی‌ها هم که در خطر سقوط به دسته دوم قرار دارند، باید برای سقوط نکردن حتما در این بازی پیروز شوند که این مسئله کار مس را برای موفقیت سخت‌تر می‌کند.

دیدار تیم‌های نساجی مازندران و پارسه ایرانیان هم مسابقه بسیار حساسی است زیرا هر دو تیم در خطر سقوط به دسته دوم قرار دارند و تیم بازنده ممکن است با لیگ دسته اول وداع کند. در این بین پارسه بیش از نساجی میزبان به منطقه خطر نزدیک است.

اما استقلال اهواز که در رده یازدهم قرار دارد، در بازی مرگ و زندگی خود در یزد برابر سنگ آهن بافق به فکر پیروزی است. این تیم درحالی باید در این مسابقه پیروزی شود که منتظر نتایج تیم‌های اتکا گلستان، نساجی مازندران و پارسه ایرانیان هم هست تا در صورت ناکامی یکی از این تیم‌ها با برد در یزد در لیگ دسته اول بماند، در غیر اینصورت به دسته دوم خواهد رفت.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و ششم گروه "الف" رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

دوشنبه - 26/1/92

* الوند همدان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان

* مس سرچشمه - اتکا گلستان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* ماشین سازی تبریز - ابومسلم مشهد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز

* شهرداری اراک - شاهین بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* نساجی مازندران - پارسه ایرانیان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا ساری

* نفت مسجد سلیمان - گل گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

* سنگ آهن بافق یزد - استقلال اهواز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا سنگ آهن بافق

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولاد تبریز 40 امتیاز

2- نفت مسجد سلیمان 45 امتیاز

3- مس سرچشمه کرمان 44 امتیاز

4- الوند همدان 40 امتیاز

5- گل گهر سیرجان 38 امتیاز

6- ابومسلم مشهد 35 امتیاز

7- سنگ آهن بافق 33 امتیاز

8- نساجی مازندران 32 امتیاز

9- پارسه ایرانیان 30 امتیاز - تفاضل گل صفر

10- اتکا گرگان 30 امتیاز - تفاضل گل 8-

11- استقلال اهواز 29 امتیاز

12- شاهین بوشهر 26 امتیاز

13- شهرداری اراک 22 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 13 امتیاز