رسایی: کمیسیون تلفیق حق اظهارنظر درباره کلیات بودجه را ندارد/ لاریجانی: تذکر وارد نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرسایی نماینده تهران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در حین بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه 92، در تذکری با استناد به بند 3 ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: فکر می کنم کاری که هم اکنون انجام می دهیم غیر قانونی است. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی ضمن رسیدگی به گزارش های کمیسیون های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون تلفیق نمی تواند کلیات بودجه را رد کند. چنین حقی برای کمیسیون تلفیق در نظر گرفته نشده بلکه کمیسیون تلفیق موظف است گزارش کمیسیون های تخصصی را مورد بررسی قرار دهد. در مورد رد و قبول آنها یک جمع بندی کرده و آن را به صحن مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: در این ماده همچنین اشاره شده در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن، فقط یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود و زمان برای آن تعیین شده است که حداکثر ظرف 72 ساعت، گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.

رسایی خاطر نشان کرد: بر این اساس روشن می شود که نقش کمیسیون تلفیق، تلفیق نظرات کمیسیون های تخصصی درباره لایحه بودجه دولت است نه اینکه در مورد اصلاح لایحه اظهار نظر کند و آن را رد یا تایید کند. صحن علنی مجلس هم تنها یک بار حق رد کردن آن را دارد.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: بر این اساس کمیسیون تلفیق باید گزارش نهایی خود را به صحن علنی ارائه دهد تا صحن مجلس درباره آن اظهار نظر کند و این اظهار نظر نهایی است. اگر چنین حقی برای کمیسیون تلفیق متصور باشیم که این کمیسیون حق رد کردن کلیات را دارد باید قبل از اظهار نظر کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق نظر دهد.

وی گفت: بر اساس ماده 147 آیین نامه داخلی اگر لایحه ای توسط کمیسیون مربوطه رد شود، بایگانی می شود. ما در اینجا نمی توانیم چنین کاری بکنیم. اگر این لایحه در صحن رد شود باید بایگانی شود اگر تایید کنیم آن وقت چه باید بکنیم؟ بر اساس تبصره ماده 186 اگر مجلس کلیات بودجه 92 را تایید کند ما هم اکنون باید وارد بررسی جزئیات شویم.

لاریجانی در پاسخ به تذکر رسایی گفت: این استدلالات در هیات رئیسه مطرح شد. اداره قوانین هم نظرش را در این باره مطرح کرد اما همه این زوایا در هیات رئیسه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا همین راه که کلیات لایحه در صحن بررسی شود مورد توافق قرار گرفت.

وی در پاسخ به رسایی گفت: تمام استدلال این است که کمیسیون تلفیق نباید درباره کلیات اظهار نظر کند. چون اگر ما اجازه بررسی کلیات به کمیسیون تلفیق بدهیم ممکن است آن را رد کند و در صورتیکه که رد کند باید مثل همه طرح ها و لوایح گزارش آن به صحن ارائه شود و اگر مجلس آن را تایید کرد به کمیسیون برگردد و ادامه مسیر طی شود اما وقتی اداره قوانین به این بن بست رسیدند گفتند نباید در آیین نامه کمیسیون همچین موضوعی باشد. به این معنی که کمیسیون تلفیق لایحه ای را بررسی کند بدون بررسی کلیات، و این مخالف مواد دیگر آیین نامه است. بنابراین بر اساس همین مباحث نتیجه این شد که اگر اجازه ای به کمیسیون تلفیق داده شده که سالها نیز همینطور بوده و درباره کلیات رای گیری می کرده است این حق را مطابق عرف قائل شویم ممکن است این حادثه رخ دهد که یک بار هم کلیات رد شود. وقتی رد کردند مجلس باید نظر دهد.

لاریجانی ادامه داد: بنابراین مشکلی نیست و این قابل حل است. ما در هیات رئیسه هم بحث کرده ایم راهی که بن بستی بوجود نیاید همین است.اگر این استدلال ها را بپذیریم باید بگوییم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه مطلقا وارد کلیات نشود که البته ما همچین چیزی نمی توانیم بگوییم. آیین نامه کمیسیون تلفیق می گوید کمیسیون حق دارد درباره کلیات نظر دهد. روال سالهای گذشته هم چنین بوده است.