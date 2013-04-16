تمامی مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران تسویه حساب شد

به گزارش خبرنگار مهر،حسین محمد پورزرندی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران اعلام این خبر تاکید کرد: شهرداری تهران تا پایان سال گذشته موفق شد مطالبات تمامی پیمانکاران تا پایان سال 90 را پرداخت کند و بخشی نیز با تحویل چک در اوایل سالجاری پرداخت شده که اتفاقی مهم در عرصه مدیریت شهری محسوب می شود.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: با توجه به سیاست های شهرداری تهران مبنی بر عدم احاله تعهدات خود به مدیریت بعدی شهرداری – اتفاقی که در سنوات گذشته بر بر سر مدیریت شهری و در تغییر و تحولات مدیریت شهری رخ داده است - اگر مطالبه ای از شهرداری برای پیمانکاران تا پایان سال 90 باقی مانده باشد، شهرداری تهران آمادگی تسویه آن را دارد و لازم است این گروه از پیمانکاران به شهرداری مراجعه کنند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران بیش از یکهزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران شهرداری و همچنین کسورات قانونی این مطالبات به سازمان های مالیاتی و بیمه ای که از سالیان گذشته بدون اقدام مانده بود ، تماما تسویه کرده که این امر توانسته است گشایش قابل توجهی را در امور پیمانکاران به ارمغان آورد ، به گونه ای که بسیاری از مشکلات پیمانکاران که حتی مربوط به مطالبات یک دهه قبل بوده از این رهگذر منتفی شده است.

پورزرندی رفع ممنوع الخروجی بخشی از پیمانکاران را که به خاطر مطالبات دستگاههای بیمه ای و مالیاتی از شهرداری برای آنها حادث شده بود را از جمله این گشایش ها دانست.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه مطالبات سال 91 پیمانکاران شهرداری تهران نیز در سال جاری و بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به دنبال روزآمد کردن پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های شهری است تا گامی دیگر در شفاف کردن حساب های مالی شهرداری تهران برداشته شود.