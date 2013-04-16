تاریخ بازی سپاهان و داماش تغییر نکرد/ برطرف شدن همزمانی دو بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس، سپاهان و سازمان لیگ عصر امروز سه شنبه جلسه‌ای را برای تعیین مکان بازی فینال جام حذفی برگزار کردند. در این جلسه مقرر شد بازی فینال که پیش از این قرار بود در تاریخ 14 اردیبهشت برگزار شود، روز 15 همان ماه برگزار شود. همچنین بازی سپاهان با داماش در چارچوب مسابقات هفته سی و سوم لیگ برتر جمعه این هفته برگزار خواهد شد و تاریخ آن تغییری نمی‌کند. پیش از این گفته می‌شد این بازی باید همزمان با سایر مسابقات هفته سی و سوم برگزار شود.

همچنین طبق برنامه‌ریزی سازمان لیگ اگر ورزشگاه فولادشهر به عنوان میزبان دیدار نهایی جام حذفی انتخاب می‌شد، در روز 15 اردیبهشت‌ماه باید دو تیم سپاهان با پرسپولیس و ذوب‌آهن با صنعت نفت آبادان در این ورزشگاه به میدان می‌رفتند که با میزبانی ورزشگاه آزادی این مشکل نیز برطرف شد.