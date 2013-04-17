مشکل بزرگ تیم ملی والیبال به خاطر غیبت اجباری دو بازیکن کلیدی و سرباز!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود قولهایی که تا به امروز بارها مبنی بر همکاری با فدراسیونها برای در اختیار گذاشتن ورزشکاران ملی پوش جهت حضور بدون دردسر آنها در تیمهای ملی شده است، این موضوع همچنان برای تیم ملی والیبال به حالت یک معضل وجود دارد. این در حالی است که این تیم در آستانه حضور در یکی از معتبرترین رویدادهای بینالمللی یعنی لیگ جهانی قرار دارد.
امیر غفور و پوریا فیاضی دو بازیکن تیم ملی والیبال هستند که دوشنبه گذشته به منظور شرکت در دوره آموزشی خدمت سربازی اردوی این تیم را ترک کردند و راهی گرگان شدند تا زیر نظر فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان این دوره را سپری کنند، دورهای که تا 18 اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت. البته بر اساس رایزنیهای صورت گرفته قرار بود غفور و فیاضی پس از یک هفته دوباره به اردوی تیم ملی در تهران ملحق شوند تا تمریناتشان را با این تیم پیگیری کنند اما هنوز از بازگشت این دو بازیکن به اردوی تیم ملی حتی زمان آن خبری نیست.
این در حالی است که طبق قوانین فدراسیون بینالمللی والیبال، تیمهای شرکت کننده در لیگ جهانی باید تا اول ماه می یعنی 11 اردیبهشتماه ترکیب اولیه خود را برای حضور در این رقابتها اعلام کنند. با این حساب اگر غیبت غفور و فیاضی که از بازیکنان کلیدی تیم ملی محسوب میشوند، همچنان ادامه داشته باشد بعید نیست موقعیت آنها برای قرار گرفتن در ترکیب اعلام شده به FIVB به خطر بیفتد.
امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال این موضوع را تائید کرد و و با تاکید بر اینکه غفور و فیاضی هنوز اجازه پیوستن به اردوی تیم ملی را پیدا نکردهاند، به خبرنگار مهر گفت: دلیل این سخت گیریها را نمیدانیم. مسئولان مربوطه روی حضور این دو بازیکن تا پایان مدت زمان تعیین شده برای دوره آموزشی خدمت سربازی یعنی 18 اردیبهشت تاکید دارند و این یعنی خارج شدن این دو بازیکن از ترکیب اصلی.
"این امکان وجود نداشت که غفور و فیاضی در اردوی تیم ملی بمانند و در این دوره آموزشی شرکت نکنند"؟، وی در پاسخ به این پرسش مهر اظهار داشت: آنها طبق قانون باید خدمت سربازی خود را در این دوره سپری میکردند. با این اوصاف ماندنشان در تیم ملی به منزله عدم دریافت مجوز خروج از کشور بود. ضمن اینکه به خاطر غیبت و از بابت مدت زمان خدمت سربازی جریمه هم میشدند.
سرپرست تیم ملی والیبال تصریح کرد: مسئولان پادگان گرگان تاکید دارند غفور و فیاضی باید دوره آموزشی را به طور کامل طی کنند، سپس به تیم ملی ملحق شوند. از طرفی هم گفته شده اجازه داده میشود این دو بازیکن هفته آینده به اردوی تیم ملی بازگردند اما اگر قرار باشد آنها بیایند و بعد از سه چهار روز دوباره راهی گرگان شوند و این شرایط را تا پایان دوره آموزشی (18 اردیبهشتماه) ادامه دهند، فایدهای ندارد. با این شرایط، غفور و فیاضی نیایند بهتر است و این را به خود آنها هم گفتهام.
خوش خبر با اشاره به رایزنیهایی و تلاشهای صورت گرفته برای حل مشکل این دو بازیکن و قول مساعد سردار باران چشمه در این زمینه گفت: در مورد خدمت سربازی قوانین سفت و سختی وجود دارد و هیچ استثنایی هم برای هیچ کس قائل نشده است. در حالیکه انتظار داریم تمهیداتی اندیشیده شود تا در جائیکه بحث ملیت و پرچم ایران مطرح است، بتوان از سرمایههای ملی و تاثیرگذار به جا استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم ملی والیبال در رقابتهای لیگ جهانی 17 و 19 خردادماه برابر روسیه برگزار میشود.
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