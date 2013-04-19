48 حلقه چاه غیرمجاز در قزوین مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قزوینی با اشاره به لزوم حفاظت و صیانت از سفرههای آب زیرزمینی در استان گفت: در راستای طرح تعادل بخشی دشت قزوین با تلاش شبانه روزی ماموران و پرسنل حفاظت و بهرهبرداری این شرکت در قالب گروههای گشت و بازرسی صحرایی و اکیپ انسداد چاههای غیرمجاز که با حضور مستمر خود در محدودههای مطالعاتی استان به شناسایی چاههای غیرمجاز پرداخته و با همکاری نیروهای انتظامی و اخذ حکم انسداد از دستگاه قضایی از انجام تخلفات جلوگیری میکند.
وی افزود: در سال گذشته شرکت آب منطقه ای قزوین نسبت به پر کردن و مسلوب المنفعه کردن 48 حلقه چاه غیرمجاز در استان اقدام کرد و در همین راستا 18 دستگاه حفاری غیرمجاز نیز در هنگام حفاری در محدوده استان شناسایی و توقیف شد.
قزوینی بیان کرد: در مدت یادشده همچنین منصوبات غیرمجاز 36 حلقه چاه دارای مجوز بهره برداری که با نصب منصوبات اقدام به بهره برداری بیش از میزان تعیین شده از منابع آب زیرزمینی میکردند، به میزان مجاز تقلیل داده شد.
وی تصریح کرد: منطقه دشت قزوین از سال 1345 با شروع افت سطح آب زیرزمینی از طرف وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده که علاوه بر ممنوعیت توسعه بهره برداری برای مصارف کشاورزی، بهره برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت برای سایر مصارف نیز با محدودیت مواجه شده است.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: در سال گذشته 48 حلقه چاه غیرمجاز در استان قزوین مسدود و از چرخه فعالیت خارج شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قزوینی با اشاره به لزوم حفاظت و صیانت از سفرههای آب زیرزمینی در استان گفت: در راستای طرح تعادل بخشی دشت قزوین با تلاش شبانه روزی ماموران و پرسنل حفاظت و بهرهبرداری این شرکت در قالب گروههای گشت و بازرسی صحرایی و اکیپ انسداد چاههای غیرمجاز که با حضور مستمر خود در محدودههای مطالعاتی استان به شناسایی چاههای غیرمجاز پرداخته و با همکاری نیروهای انتظامی و اخذ حکم انسداد از دستگاه قضایی از انجام تخلفات جلوگیری میکند.
نظر شما