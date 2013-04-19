خلق حماسه سیاسی از سوی ملت ضامن بقا و اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه آستارا افزود: انتخابات مظهر قدرت و مردم سالاری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین با اشاره به حضور باشکوه ملت در انتخابات دوره های گذشته اظهارداشت: حضور حداکثری مردم باعث مقبولیت و مشروعیت هرچه بیشتر نظام خواهد شد و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهد گذاشت.

امام جمعه شهرستان آستارا گفت: حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات آینده ریاست جمهوری و شورای های شهر و روستا لبیک به حماسه سیاسی است.

وی در ادامه به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: سپاه یادگار گرانقدر فرزانه دوران حضرت امام خمینی(ره) بر ملت غیور و دلیر ایران است.

حافظ نیا تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل این نهاد مقدس، نشان دهنده ژرف نگری و استواری امام و فرزندان دلاور انقلاب، برای رهایی از ستم و سلطه بیگانگان و رسیدن به استقلال و عدالت واقعی است.

وی عنوان کرد: پس از گذشت 34 سال از تاسیس این نیروی ارزشی و پر افتخار که دفتر سوابقش از برگ‌ های زرین حماسه، ایثار و افتخار در تمام ادوار انقلاب اسلامی به ‌ویژه در دوران دفاع مقدس شکل گرفته است بالنده‌تر، بانشاط‌تر و مقتدرتر از گذشه در راه حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمان ‌های بلند امام خمینی (ره) و کیان نظام اسلامی امید و پشتوانه‌ ای محکم برای مردم و نظام مقدس اسلامی است.

امام جمعه آستارا در ادامه برضرورت رعایت تقوای الهی از سوی آحاد مردم به ویژه مسئولان و خدمتگزاران نظام تاکید کرد و یادآورشد: طبق آیات و روایات الهی تمام راه ‌های نجات انسان به پرهیزکاری و رعایت تقوای الهی منتهی می‌شود چرا که تقوا و پرهیزکاری راه رهایی از تاریکی‌ ها و گره خوردگی به مبدا فیاض حضرت حق تعالی است.