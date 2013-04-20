حجتالله ایوبی در گفتگویی با خبرنگار مهر، با تائید انتقالش از موسسه فرهنگی اکو به بنیاد تازه تاسیس سعدی گفت: ریاست بنیاد سعدی بر عهده آقای حداد عادل است و بنده به عنوان قائم مقام بنیاد سعدی و معاون علمی و پژوهشی آن هستم.
وی افزود: بنیاد سعدی با مصوبه هیئت دولت و برای تجمیع تمام فعالیتهای خارج از کشور مربوط به زبان فارسی تشکیل شده و رسماً از فردا اول اردیبهشت فعالیت خود را آغاز میکند.
ایوبی 50 ساله که به عنوان قائم مقام موسسه بنیاد سعدی منصوب شده است، تا پیش از این رئیس موسسه فرهنگی اکو بود اما اخیراً افتخار حسین عارف به عنوان رئیس جدید این موسسه منصوب شده و فعالیت خود را در تهران آغاز کرده است.
در همین حال، قرار است فردا یکشنبه نشست خبری آغاز به کار بنیاد سعدی با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس و حجتالله ایوبی قائم مقام آن در محل این بنیاد که در خیابان ولنجک تهران واقع است، برگزار شود.
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