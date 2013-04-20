به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن اين پيام به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله و انا اليه راجعون

حضرت آيت الله حاج شيخ غلامرضا رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان دعوت حق را لبيك گفت.

رحلت آن عالم پارسا و متخلق به اخلاق حسنه كه سالهاي طولاني در نهاد مقدس شوراي نگهبان و ساير نهادهاي سياسي و مراكز حوزوي به امر پاسداري از اسلام عزيز و قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي اهتمام داشت، مصيبتي بزرگ است.

شوراي نگهبان اين مصيبت را به پيشگاه حضرت ولي عصر(عج)، مقام معظم رهبري، امت شهيد پرور ايران و بيت شريف ايشان تسليت عرض نموده و براي آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت دارد.

گفتني است پيكر مطهر آن مرحوم رأس ساعت 9 صبح روز يكشنبه اول ارديبهشت 1392 از مسجد حاج سيد عزيزالله بازار تهران، تشييع و به شهر مقدس قم منتقل مي‌گردد.

همچنين پيكر مطهر آن مرحوم رأس ساعت 17 همان روز از مسجد امام حسن عسكري (ع) قم تشييع و براي خاكسپاري به حرم مطهر حضرت معصومه (س) منتقل مي‌شود.