به گزارش خبرنگار مهر،‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله رضوانی عنوان کرده است: انا لله و انا الیه راجعون، خبر ارتحال حضرت آیت‌الله‌غلامرضا رضوانی‌(ره) موجب تاسف و تاثر شد.

در این پیام آمده است: ایشان از مجاهدان و مبارزانی بود که عمر پربرکت خود را در نشر معارف اهل‌بیت‌(ع) سپری کرد و همواره پشتیبانی خود را تا پیروزی انقلاب اسلامی از حضرت امام خمینی‌(ره) اعلام داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علاوه بر عضویت طولانی در شورای محترم نگهبان، ضمن بر پایی نماز جماعت به تدریس فقه و اصول در مسجد سید عزیز‌الله تهران اشتغال داشت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیام خود آورده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رحلت آن عالم ربانی را به محضر حضرت ولی‌عصر‌(عج) مقام معظم رهبری مراجع عظام تقلید و بیت شریف ایشان تسلیت عرض کرده و علو درجات آن مرحوم را از خداوند منان خواستار است.