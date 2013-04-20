به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزير امور خارجه كشورمان در پيامي ارتحال حضرت آيت الله رضوانی خمینی را تسليت گفت.

در پيام تسليت صالحي آمده است : خبر درگذشت عالم جلیل القدر مرحوم آیت الله غلامرضا رضوانی موجب تاسف و تاثر عمیق گردید. آن عالم بزرگوار از پیروان راستین آرمان های انقلاب اسلامی و حضرت امام راحل (ره) بود که در طول حیات پر برکت خود به عنوان عضو ارشد مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی ادوار مختلف فقهای شورای نگهبان منشاء خدمات و آثار ارزشمندی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

صالحي در ادامه این پيام مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خویش را به بیت مکرم آن مرحوم ابراز داشته و از درگاه باریتعالی برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.