به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر شنبه در دیدار با برخی از هنرمندان مطرح کشور و استان بوشهر با تاکید بر ضرورت اجرای هدفمند برنامه‌های هنری، اظهار داشت: هنر وقتی می‌تواند اثرگذار باشد که منطبق با هنر خدایی و به رنگ خدا باشد و اگر در این مسیر نباشد، هنری غیرمنطبق با واقع است.

وی یکی از نعمت‌های خدا به هنر در ایران را دفاع مقدس دانست و بیان داشت: یکی از دلایلی که جهان سلطه‌ هنری، بر روی فیلم‌های دفاع مقدس و آئینی برای تخریب برنامه‌ریزی می‌کند، الهی بودن آن است.

امام جمعه بوشهر در ادامه با بیان اینکه هم هنر و هم هنرمند، هدفشان باید رنگ خدایی داشته باشد، تصریح کرد: ما در حوزه هنر، ابتدا در ایران سپس در کل جهان، یک نهضت احیای هنر خدایی باید ایجاد کنیم.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با بیان اینکه هنری ماندگار است که در مسیر هنر الهی باشد، یکی از مصادیق هنر الهی را، خدمت به مردم دانست و افزود: در حال حاضر یکی از مصادیق بزرگ تهاجم فرهنگی به تمام سرزمین‌های جهانی، تهاجم هنری است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر رسالت هنرمندان و هنر در ایران را احیای هنر الهی در ایران و سپس بیداری هنری در جهان دانست و بیان اینکه مردم ولایتمدار بوشهر، مردمی هنرمند و هنردوست هستند، گفت: هنر مردم منطقه دشتی در زلزله، هنر مقاومت و رضا بود.

رئیس حوزه هنری کشور، مسئول بسیج هنرمندان ایران، ریاست حوزه هنری استان بوشهر و پرویز پرستویی از بازیگران بنام کشور و جمعی از هنرمندان کشور، که برای بازدید از مناطق زلزله زده منطقه دشتی و دیدار با مردم این منطقه به بوشهر سفر کرده بودند، در این دیدار حضور داشتند.

در این دیدار ریاست حوزه هنری کشور و پرویز پرستویی، طی سخنانی اهداف حضور خود در استان بوشهر را بیان کردند و حادثه دلخراش زلزله منطقه دشتی را به آیت الله صفایی بوشهری تسلیت گفتند.

این افراد صبح امروز از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی نیز دیدار کرده بودند.