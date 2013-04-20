از دور رقابت ها کنار رفت. کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه بیست و یکمین دوره رقابت های جودو قهرمانی بزرگسالان آسیا که با حضور دو جودوکار خراسان شمالی در قالب تیم ملی ایران به میزبانی بانکوک تایلند در جریان است؛ یکی از دو نماینده خراسان شمالی در رقابت های انفرادی با پذیرش شکست در دور دوم، از رقابت ها کنار رفت.

وی با یادآوری اینکه در این مسابقات از خراسان شمالی بهزاد وحدانی در وزن 60 کیلو و الیاس علی اکبری در 73 کیلوگرم حضور دارند، اظهار داشت: در رقابت های انفرادی بهزاد وحدانی در نخستین روز این مسابقات پس از غلبه بر چاندانا کومار از سریلانکا در دور دوم به مصاف ساینینگ ین از چین تایپه(تایوان) رفت.

خسرویار اضافه کرد: در این دور و در حالی که نماینده خراسان شمالی با امتیاز وازاری(امتیاز بزرگ معادل ۱۰ امتیاز) از حریف خود عقب بود؛ در زمان چهار دقیقه و 26 ثانیه مبارزه با ضربه فنی جودوکار تایوانی مغلوب مبارزه شد و از دور مسابقات کنار رفت. به گفته وی الیاس علی اکبری دیگر جودوکار خراسان شمالی در این رقابت ها نیز از شنبه در مسابقات تیمی به روی تاتامی رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت های جودو قهرمانی بزرگسالان آسیا با شرکت 220 جودوکار از 28 کشور آسیایی از 30 فروردین تا اول اردیبهشت ماه به میزبانی تایلند و در شهر بانکوک در حال برگزاری است.

در این مسابقات در ترکیب تیم ملی ایران علاوه بر دو جودوکار خراسان شمالی، احسان بهرامیان و قاسم نوری زاده در وزن 66 کیلوگرم، سعید مولایی در وزن 73 کیلوگرم، امیرقاسمی نژاد و سعید مرادی در وزن 81 کیلوگرم، محمد جمالی در وزن 90 کیلوگرم، جواد مهجوب در وزن 100 کیلوگرم و جعفر پهلوانی در وزن 100+ کیلوگرم حضور دارند. کادر فنی تیم ملی را در این مسابقات آرش میراسماعیلی و مسعود حاجی آخوندزاده تشکیل داده اند.

تیم ملی جودو ایران در دوره گذشته این مسابقات با طلای محمدرضا رودکی، نقره جواد مهجوب و برنز امیرقاسمی نژاد موفق به کسب سکوی سوم آسیا شده بود.