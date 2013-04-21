به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسن خواجوی مدیر روابط عمومی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور درباره برنامه‌های این نهاد در نمایشگاه كتاب امسال گفت: نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور، با دوغرفه مجزا در سالن شبستان مصلا حضور دارد. نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور مانند سال‌های گذشته با حضور در نمایشگاه كتاب رایگان عضو گیری می‌کند.

وی افزود: امسال كتابخانه صبا و رادیو كتاب با برنامه‌های متنوع، میهمان غرفه نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور هستند و رادیوكتاب در دو نوبت صبح و بعد ازظهر به اجرای برنامه‌های اختصاصی می‌پردازد.

مدیر اجرایی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور گفت: گزارش كار از سابقه حضور نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور و میزان فضای اختصاص یافته در نمایشگاه هر سال به این نهاد، آمار مطالعات انجام شده در زمینه كتابخوانی، تعداد كتاب‌های ارایه شده و میزان عضویت رایگان در هر سال از نمایشگاه كتاب، بخشی از برنامه‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور در نمایشگاه كتاب بیست وششم هستند.

خواجوی از راه اندازی ایستگاه مطالعه و مشاوره برای افزایش كتابخوانی در بین بازدیدكنندگان خبر داد و با اشاره به عضوگیری رایگان آن‌ها گفت: ارایه گزارش كار نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور از فعالیت‌های كتابخانه‌های سراسر كشور در ایستگاه مطالعه صورت خواهد گرفت.

پل مكانیزه خیابان بهشتی، تا نمایشگاه كتاب آماده می‌شود

از طرفی نیكنام حسین پور مسئول کمیته رفاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران، روز گذشته در جلسه ای با دست اندركاران برپایی نمایشگاه و دیگر مدیران شهرداری، برای احداث پل مكانیزه خیابان شهید بهشتی اعلام آمادگی كرد.

وی افزود: با توجه به انتقال بخش بین الملل بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران به ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی (روبروی مصلا، پاركینگ سابق نمایشگاه كتاب)، ضرورت احداث این پل مكانیزه پررنگ تر شده است.

مسئول كمیته رفاهی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران گفت: تا به حال عرشه پل نصب شده و در مرحله نصب پله برقی قرار دارد. نماینده سازمان زیباسازی شهرداری تهران از امروز با پیمانكار مصلای امام خمینی (ره) وارد همكاری شده و حداكثر تلاش خود را برای آماده سازی این پل تا قبل از نمایشگاه كتاب به كار خواهند گرفت.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران از 11 تا 21 اردیبهشت در مصلای امام خمینی(ره) برپا خواهد شد.