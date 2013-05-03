به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات ملك اعظم چاپ يكصد و هشتاد و پنجم كتاب «خاك‌هاي نرم كوشك» را كه به زندگينامه شهيد برونسي از زبان سعيد عاكف مي‌پردازد در نمايشگاه كتاب عرضه كرده است. اين كتاب بدون احتساب اين چاپ از خود تاكنون 584000 نسخه منتشر شده و به فروش رفته است.

اين ناشر همچنين چهل و سومين چاپ از كتاب «حكايت زمستان» نوشته سعيد عاكف را در نمايشگاه ارائه كرده است كه بدون احتساب اين چاپ تاكنون 133000 نسخه از آن منتشر شده است. داستان اين كتاب روايتي است واقعي از توسل يك رزمنده به حضرت ابوالفضل (ع) براي رهايي از زنده‌به گور شدن در يك گور دسته جمعي توسط نيروهاي بعثي.

اين ناشر همچنين كتاب «ساكنان ملك اعظم 6» شامل 99 خاطره به همراه 99 تصوير از شهيد محمدناصر ناصري را در نمايشگاه كتاب ارائه كرده است كه در متن آن هر عكس با هر خاطره همخواني دارد.

ملك اعظم در پنجمين روز از نمايشگاه نيز كتاب «خاطرات شگفت» شامل مجموعه‌اي از خاطرات شهداي دفاع مقدس را كه توسط سعيد عاكف گردآوري شده است با حضور نويسنده در غرفه خود رونمايي خواهد كرد.

ارائه چاپ ششم از كتاب «راز اشلو و تپه جاويدي» نوشته اكبر صحرايي و چاپ چهارم از كتاب «ريشه در اعماق» نوشته ابراهيم حسن‌بيگي نيز از ديگر آثار ارائه شده توسط اين ناشر در نمايشگاه كتاب است.